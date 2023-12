Mercedes-AMG SL 63: Mansory svela una nuova versione modificata [FOTO]

La recente trasformazione della Mercedes-AMG SL 63 da parte di Mansory è un esempio emblematico dell’approccio audace e unico nel mondo del tuning automobilistico da parte di Mansory. Mercedes, con la sua AMG SL 63, è stata reinterpretata in un modo che cattura l’attenzione e solleva dibattiti tra gli appassionati.

Il kit di Mansory per la SL 63 ha subito un’evoluzione significativa da quando è stato presentato all’inizio dell’anno. La vettura si presenta con una colorazione grigia che proietta un’aura di aggressività e raffinatezza. Questo colore è ulteriormente esaltato dall’uso di componenti in fibra di carbonio, tra cui spiccano il cofano motore con prese d’aria per l’estrazione e i contorni decisi.

Rispetto alla prima versione modificata della vettura, adesso il frontale vanta novità come una griglia ridisegnata, il grosso badge Mansory, degli elementi in fibra di carbonio e degli accenti blu. Un’aggiunta interessante sono le luci diurne a LED a forma di L integrate nelle prese d’aria, che aggiungono senza dubbio un tocco di stile in più.

Adesso il V8 biturbo eroga 850 CV di potenza

Le modifiche non si limitano all’esterno. Le fiancate della Mercedes-AMG SL 63 hanno ricevuto un trattamento speciale con l’installazione di minigonne uniche e dei cerchi aftermarket. L’abitacolo è altrettanto sorprendente, con quasi tutti i pannelli rivestiti in pelle blu, arricchiti da cuciture gialle a contrasto e un design unico. Anche il volante è in pelle blu.

Mansory ha pensato bene di modificare anche il motore V8 biturbo da 4 litri presente sotto il cofano in quanto adesso riesce a sviluppare ben 850 CV di potenza. Dettagli specifici sulle migliorie prestazionali non sono stati forniti, ma è chiaro che il tuner tedesco ha voluto enfatizzare non solo l’estetica, ma anche le capacità tecniche della già impressionante Mercedes-AMG SL 63.

