Mercedes-Benz porta i neopatentati in pista: a Vallelunga la sicurezza diventa esperienza concreta

Mercedes-Benz Italia mette al centro la sicurezza stradale partendo dai più giovani, quelli che hanno appena preso la patente e stanno iniziando a vivere la strada ogni giorno. Per questo, insieme al Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga e alla Questura di Roma, la Casa della Stella ha coinvolto quaranta neopatentati di due scuole superiori del Lazio in una giornata pensata per andare oltre la teoria e trasformare la prudenza in esperienza concreta.

Mercedes-Benz Italia, ACI-SARA Vallelunga e Questura di Roma promuovono la guida sicura

L’iniziativa si è svolta al CLA Safety Hub di Vallelunga e ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi e dell’IPSEOA Tor Carbone. A dare il via alla giornata sono stati il Questore di Roma, Roberto Massucci, il Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, Marc Langenbrinck, e il Presidente di ACI Vallelunga, Giuseppe Zagami.

Il progetto nasce all’interno della collaborazione che da sei anni lega Mercedes-Benz Italia ai Centri di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga e Lainate. Una partnership che punta a portare la sicurezza fuori dalle aule e dalle semplici raccomandazioni, mettendo i giovani davanti a situazioni reali, controllate e formative. Per chi ha appena preso la patente, capire come reagisce un’auto in condizioni critiche può fare davvero la differenza.

Per Mercedes-Benz, la sicurezza è da sempre una parte fondamentale della propria identità. La Casa di Stoccarda investe da anni in tecnologie pensate per proteggere chi guida, i passeggeri e tutti gli utenti della strada. Ma il messaggio emerso a Vallelunga è chiaro: anche l’auto più evoluta non può sostituire attenzione, rispetto delle regole e senso di responsabilità.

Da qui l’importanza di una giornata costruita non solo sulla teoria, ma soprattutto sull’esperienza. Gli studenti hanno lavorato insieme agli istruttori ACI-SARA e agli specialisti della Polizia Stradale, alternando momenti di confronto a prove pratiche e simulazioni. Un modo diretto per capire cosa può accadere in strada e quali comportamenti aiutano a prevenire i rischi.

Durante il corso sono stati affrontati temi fondamentali: distrazione, velocità, rispetto delle distanze, gestione delle emergenze e comportamento corretto nelle situazioni più delicate. Concetti spesso ripetuti, ma che diventano molto più efficaci quando vengono provati in prima persona, in un ambiente sicuro e con il supporto di professionisti.

La Questura di Roma ha contribuito con la presenza della Polizia di Stato e degli operatori della Polizia Stradale, che hanno condiviso con i ragazzi esperienze maturate ogni giorno sulle strade. Un contributo prezioso, perché permette ai giovani automobilisti di confrontarsi con chi conosce da vicino le conseguenze di comportamenti imprudenti.

Mercedes-Benz Italia ha sottolineato anche il ruolo del CLA Safety Hub, dove i corsi vengono svolti con una flotta composta dalla nuova famiglia CLA, indicata dalla Casa come l’auto più sicura del 2025 secondo i test Euro NCAP. Un dettaglio che unisce innovazione, prevenzione e formazione in un unico percorso. Giuseppe Zagami, Presidente di ACI Vallelunga, ha infine ricordato l’efficacia dei corsi di guida sicura, evidenziando come nei contesti in cui questo tipo di formazione è stata resa obbligatoria siano stati registrati risultati molto significativi, con una riduzione degli incidenti fino all’80%.

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