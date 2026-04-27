AMG Performance Center e Scuderia Antonelli Motorsport: accordo per il Campionato Italiano GT 2026

Mercedes-Benz Italia annuncia l’avvio di una partnership tra la Rete dei quattordici AMG Performance Center italiani e la Scuderia Antonelli Motorsport che si concretizza nel Campionato Italiano GT 2026. La collaborazione con la Scuderia Antonelli Motorsport, ulteriore tassello della strategia della Stella nel sostegno al motorsport come piattaforma di innovazione e sviluppo tecnologico, rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la presenza di AMG in un contesto sportivo altamente competitivo, ideale per accrescere la passione intorno al motorsport e per lo sviluppo di nuovi talenti.

L’orientamento ai risultati e alla massimizzazione delle performance

Sottolineando la condivisione di valori come eccellenza, innovazione e passione per la competizione con la Scuderia Antonelli Motorsport, Marc Langenbrinck, presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, afferma: “Questa collaborazione assume un significato ancora più importante perché nasce nell’anno in cui festeggiamo i 140 anni della prima automobile della storia. Un secolo e mezzo di storia in cui il motorsport ha avuto un ruolo fondamentale: dalle frecce d’argento fino ad arrivare ai successi del giovanissimo Kimi”.

Parole alle quali si aggiungono quelle di Marco Antonelli, titolare della Scuderia Antonelli Motorsport, che ha dichiarato: “È un grande onore per il nostro team scendere in pista affiancati dai Performance Center di Mercedes-AMG, un marchio iconico, con cui condividiamo la stessa visione orientata ai risultati ed allo sviluppo delle massime performance. Non vediamo l’ora di scendere in pista e dare inizio insieme ad una nuova avvincente stagione”.

Il via alla partnership dal circuito di Imola

La partnership, che prevede la presenza del logo “AMG Performance Center by Mercedes-Benz Italia” sulle vetture della Scuderia Antonelli e su tutti gli asset di comunicazione del team durante la stagione, ha preso il via nei giorni scorsi con la prima gara del Campionato Italiano GT che si è svolta il 24 aprile ad Imola. Questo nuovo capitolo della collaborazione tra il marchio di Stoccarda e la famiglia Antonelli fornirà un importante vetrina ai quattordici AMG Performance Center italiani che consolidano il loro ruolo di porta principale per entrare nel mondo ad alte prestazioni della Stella, continuando a fornire un contribuito determinante per il successo del marchio di Affalterbach in Italia.

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