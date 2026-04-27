Mercedes GLB 2026: l’elettrica della Stella sulle strade del Trentino

La Mercedes GLB è uno dei modelli più venduti del marchio della Stella, in un segmento molto richiesto dal mercato in questo momento storico. Disponibile nelle versioni da 5 o 7 posti, il SUV è stato completamente rinnovato nei mesi scorsi ed è ora tempo di portarlo sul mercato italiano. Con la sua motorizzazione 100% elettrica, declinata in tre diverse versioni, con tanta tecnologia all’interno e con il solito ambiente premium, che caratterizza i modelli della casa tedesca.

Questa versione è, come dicevamo, in arrivo nelle concessionarie del nostro Paese e noi abbiamo avuto l’occasione di metterci al volante in anteprima, sulle strade del Trentino, per avere le nostre prime impressioni di guida, in attesa poi di averla per un test più completo nei prossimi mesi. Per un modello che presenta un listino prezzi a partire da 53.300 euro.

Dimensioni e design

La GLB elettrica succede alla precedente EQB, ma è stata completamente cambiata. A partire dalle dimensioni, visto che il nuovo modello è più lungo e con un passo allungato, ma è più bassa. Entrando nel dettaglio, la vettura è lunga 4,73 metri, è larga 1,86 metri, è alta 1,69 metri ed ha un passo di 2,89 metri, per poter ospitare i 5 o 7 passeggeri per cui è omologata. Lo spazio per gli occupanti dei sedili della seconda fila è davvero ampio, anche per quello centrale, e non manca il solito mobiletto con bocchette per l’aria e le prese USB. Il nostro modello in prova aveva solo i 5 posti, della terza fila parleremo in un futuro test. Il bagagliaio è ampio e va da 540 a 1.715 litri, con anche la presenza di un frunk anteriore di 127 litri per riporre i cavi di ricarica.

Il nuovo SUV del marchio tedesco è stato rinnovato completamente, con un design più elegante e moderno. A partire dal frontale, dove troviamo una nuova griglia con 94 stelle a LED animate, elemento riservato alla versione elettrica, che creano una firma luminosa distintiva. I fari sono full LED, con il disegno della Stella, mentre lateralmente si nota una silhouette più arrotondata, con cerchi fino a 20 pollici e maniglie a scomparsa. Il posteriore è caratterizzato da una barra luminosa a tutta lunghezza, con i gruppi ottici, che riprendono la forma della stella. Come gli ultimi modelli di casa Mercedes.

Interni e tecnologia

Anche l’abitacolo ha subito degli aggiornamenti importanti, mantenendo però il consueto ambiente di alto livello dei modelli targati Mercedes. Appena si entra all’interno della GLB elettrica, l’occhio cade immediatamente sul nuovo MBUX Superscreen, con il triplo schermo digitale. Il quadro strumenti da 10,25 pollici, personalizzabile e con tutte le informazioni dedicate alla guida, ed i due da 14 pollici, per infotainment e per il passeggero anteriore, quest’ultimo opzionale e non presente nella nostra auto in prova. È la nuova generazione del sistema operativo della Stella MB.OS, intuitivo e con grafica moderna, potenziato dall’intelligenza artificiale e organizzato con app. Qualche tasto fisico in più non ci sarebbe dispiaciuto, così come l’assistente vocale non è sempre preciso.

Non mancano i vani portaoggetti, le prese USB (2 anteriori e 2 posteriori), la piastra wireless, così come è presente il tetto panoramico di serie. I materiali sono di alta qualità, con elementi decorativi per impreziosire ulteriormente l’ambiente, ed è presente un nuovo volante, più ergonomico ed intuitivo da utilizzare. Infine, le bocchette dell’aria, con il classico disegno caratteristico di Mercedes, sono all’estremità dell’MBUX e presentano un look sportivo e futuristico. In generale, c’è ancora qualche plastica rigida nella parte inferiore, ma la qualità generale degli interni è migliorata.

Prova su strada

Ora è tempo di metterci al volante della nuova GLB elettrica, disponibile in tre diverse configurazioni. La 200 con batteria da 58 kWh e motore da 224 CV, mentre la 250+ e la 350 hanno entrambe batteria da 85 kWh, con potenze rispettive di 272 e 354 CV, per un’autonomia WLTP fino a 631 km. Noi siamo al volante della versione più potente e con trazione integrale, con una coppia di 515 Nm, che si fa sentire, appena si preme il piede sull’acceleratore.

Lo scatto è, infatti, immediato, ancor di più con la modalità Sport, ma nel complesso la guida è sempre fluida e molto silenziosa, anche a velocità elevate in autostrada. Quando si affronta un tratto tortuoso, la GLB 350 4Matic è stabile nei cambi di direzione e molto equilibrata, seppur ovviamente un po’ di rollio si senta, visto il peso della vettura. L’inedita trasmissione a due rapporti, con un cambio marcia praticamente impercettibile, permette un guida più efficiente, mentre le sospensioni con smorzamento adattivo assorbono bene le disconnessioni del terreno. Anche il tratto in off-road nel Parco del Respiro, ha mostrato un’auto sempre sicura e stabile.

A supportare il conducente, c’è un pacchetto di ADAS completo, con guida assistita di Livello 2. Dalla frenata automatica d’emergenza al cruise control adattivo, passando per visuale dell’angolo cieco, assistenza al mantenimento della corsia e della distanza di sicurezza, funzione anti-sbandamento, stanchezza del conducente e l’avvertimento alla discesa. Per le manovre, inoltre, sono presenti i sensori di parcheggio e la retrocamera.

Autonomia e ricarica

Come di consuetudine, diamo un primo sguardo anche ad autonomia e consumi. La versione in prova proponeva un’autonomia dichiarata tra 521 e 614 km, però noi abbiamo percorso un tragitto più breve, ma affrontando diverse situazioni: dalla città all’extraurbano, passando per l’autostrada. Siamo partiti con la batteria al 99% e siamo giunti a destinazione, dopo 192 km, con la carica al 62%, per un consumo segnalato dal computer di bordo di 17 kWh/100 km.

La batteria può essere ricaricata in corrente alternata fino a 11 kW, recuperando la carica completa in 6,5 ore per il modello da 58 kWh e in 9 ore per la 85 kWh. In corrente continua, la batteria meno capiente arriva fino a 200 kW per un recupero in 20 minuti fino all’80%, mentre quella più capiente si può ricaricare fino a 320 kW, per un 10-80% in circa 22 minuti.

Allestimenti e prezzi

La nuova Mercedes GLB elettrica è disponibile in quattro versioni (Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium), con un listino prezzi a partire da 53.300 euro per la 200, da 59.400 euro per la 250+ e da 64.760 euro per la 350.

Mercedes GLB 350 4Matic 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 473 cm; larghezza 186 cm; altezza 169 cm; passo 289 cm

Carrozzeria: SUV

Motore: elettrico da 354 CV e 515 Nm

Trazione: integrale

Batteria: 85 kWh

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi

Velocità massima: 210 km/h

Allestimenti: Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium

Numero di posti: 5 o 7

Bagagliaio: da 540 a 1.715 litri

Consumi dichiarati: 15,9-18,6 kWh/100 km

Autonomia elettrica: 521-614 km

Sicurezza: frenata automatica d’emergenza, cruise control adattivo, visuale dell’angolo cieco, assistenza al mantenimento della corsia e della distanza di sicurezza, funzione anti-sbandamento, stanchezza del conducente, avvertimento alla discesa, retrocamera.

Prezzo: Da 64.760 €

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