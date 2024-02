Mercedes Classe A 250e | Com’è & Come va

Dimensioni e misure

è l’auto compatta di Stoccarda sempre attenta alle esigenze del mercato e alle mode del momento. Ricordiamo lanata nel periodo in cui leerano le più richieste. Per poi cambiare totalmente in unacon la, fino a giungere all’ultimo restyling della

La Classe A ha una lunghezza di 442 cm, una larghezza di 180 cm e un’altezza di 146 cm. È in pieno segmento C, la sua lunghezza è al di sopra della media della concorrenza. Anche il passo è interessante e misura 273 cm.

Estetica e design

Esteticamente, pochi ma incisivi cambiamenti. La nuova Classe A acquisisce maggiore sportività con il cofano inclinato in avanti e gli evidenti powerdome. L’aspetto shark nose adesso è ancora più incisivo. La griglia del radiatore è stata ridisegnata e presenta numerosissime stelle che firmano il nuovo design dell’anteriore. I proiettori sono in tecnologia Multibeam con LED adattivi regolabili singolarmente. Il profilo resta invariato, in optional il tetto panoramico scorrevole. Grandi sono i cerchi in lega da 18 pollici firmati AMG. Il posteriore si rinnova per i fanali che mostrano un disegno più attuale e sono totalmente a LED. Nuovo è anche il diffusore posteriore ma restano le cornici cromate per i finti terminali di scarico a vista.

Interni e materiali

L’allestimento in prova è un AMG Line Premium Plus, top di gamma per optional e dettagli. I materiali sono morbidi, di qualità, dall’ottimo assemblaggio così come ottima è l’impugnatura del volante. Nella parte più in basso sono più rigidi, meno raffinati, un po’ stonano specie quelli del tunnel centrale. Belle e caratteristiche sono le bocchette d’aria rotonde a forma di turbina, un omaggio al mondo dell’aviazione. Sono contornate dal piano black che un po’ soffre eventuali graffi o impronte delle mani. I sedili godono della funzione Cinetica e sono regolabili elettricamente. Sono realizzati in misto pelle e tessuto Dinamica con cuciture rosse a contrasto. Il volante si aggiorna ed è a razze sdoppiate. Molto più affascinante rispetto al precedente ma perde un po’ nella facilità d’uso dei comandi. I nuovi tasti a sfioro risultano meno intuitivi e precisi durante la guida.

Tecnologia e infotainment

Il grande tablet è posizionato ad effetto sospeso sulla plancia e si divide in due schermi da 10,25 pollici. Il quadro strumenti completamente digitale è stato aggiornato per una miglior esperienza di guida ed è supportato dall’Head-up Display. Il sistema infotainment anch’esso è stato rivisto e si interfaccia col sistema MBUX di ultima generazione. Il sistema di navigazione, uno dei migliori sul mercato, fornisce le indicazioni stradali anche in realtà aumentata. Garantite poi sono le connessioni con Apple Carplay e Android Auto anche in modalità Wireless e non solo USB. Sempre sullo schermo centrale è possibile monitorare l’andamento dei flussi del sistema ibrido plug-in. Nell’abitacolo non mancano prese usb di tipo C, il pad della ricarica wireless, un vano a comparsa, vani porta bibite ed il bracciolo centrale.

Abitabilità posteriore

L’accesso alle poltrone posteriori non è eccelso ma è in linea col target della vettura. Pur essendo indietreggiato il sedile conducente per l’accesso facilitato, si ha ancora spazio per le gambe. Così come si spazio dalla testa al cielo dell’abitacolo. Il comodino dispone di due bocchette per la climatizzazione, di una prese USB-C e di un bracciolo centrale con due porta bibite a comparsa.

Bagagliaio

Il bagagliaio ad apertura e chiusura manuale, ha una capacità di 310 litri espandibili a 1.210 se si abbattono le poltrone divise in rapporto 40:20:40. Non si ha molto spazio e bisogna tener conto anche degli ingombri delle borse contenenti i cavi per la ricarica (presa domestica e colonnina). Ad ogni modo, il piano è regolare e sfruttabile anche se vi è un gradino abbastanza accentuato. Non è presente alcuna presa da 12 volt. Al di sotto del ripiano vi sono le varie utilities e subwoofer.

Prova su strada

La Mercedes-Benz Classe A monta il motore benzina da 1,3 litri abbinato al sistema ibrido plug-in col motore elettrico da 109 CV e la batteria elettrica da 15,6 kWh. La Classe A con tutto il comparto ibrido non ha un peso esagerato 1.695 Kg (indubbiamente più alto di circa 200kg rispetto la A 180 1.440 kg) ma è un peso vettura che permette di rendere brillante e prestante questa motorizzazione che sprigiona una potenza di sistema di 218 CV per una coppia di 450 Nm. Il 0-100 km/h si chiude in 7,4 secondi, per una velocità massima di 225 km/h. L’accelerazione non bruciante ma ha tanta schiena, più si sale in alto col numero di giri e più si è attaccati ai sedili. Merito dell’ottima cambiata effettuata dal cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti che lavora molto bene anche in modalità Sport con dei scali di marcia da vettura sportiva. La forte spinta deriva anche dal supporto del motore elettrico che da solo genera una coppia di 300 Nm. In curva, anche se si spinge forte, la Classe A non mente, è incollata all’asfalto. Guidare una berlina e non sentire l’effetto rollio che di solito soffrono le vetture più alte è un estremo piacere. Anche i cambi di direzione soddisfano e i controlli elettronici intervengono al punto giusto per migliorare il grip, specie con queste temperature esterne prossime allo zero. La frenata, invece, è come se mancasse un po’ di mordente. Pedale morbido e frenata giusta ma che non convince del tutto.

Nella guida di tutti i giorni il comfort a bordo delle auto di Stoccarda è stellare. Il comparto sospensioni lavora bene assorbendo dossi e pavé senza problemi e la silenziosità dell’abitacolo è buona sia alle basse che alle alte velocità. Si avverte però il rotolamento degli pneumatici di cui le spalle basse non aiutano il comfort acustico. Anche il cambio lavora nella giusta direzione con inserimenti precisi, e se poi si guida in solo elettrico allora si raggiunge il massimo del comfort, sotto tutti i punti di vista. I sistemi ADAS di secondo livello sono tutti presenti, lavorano egregiamente e aumentano il comfort di guida e soprattutto la sicurezza. La grafica mostrata sul quadro strumenti fa comprendere l’elevato numero di sensori e camere presenti a bordo della vettura. Disponibile anche il parcheggio automatico con visualizzazione delle telecamere a 360°.

I consumi dichiarati sono di 1,1 litri/100 km a batteria carica e nella nostra prova ci siamo attestati sui 1,8 litri/100km. Mentre nella guida ibrida a batteria scarica il consumo medio è stato di 5,4 litri/100 km. Considerando che a batteria carica, viaggiando in solo elettrico, si possono raggiungere fino ad 81 Km anche se non siamo riusciti a far meglio di 70 km. Per quanto riguarda la ricarica; oltre ai 3,7 kW in corrente alternata, la Classe A può essere caricata fino a 11 kW. Non solo, in corrente continua può raggiungere fino a 22 kW che permettono di passare dal 10% all’80% della batteria in soli 25 minuti.

Allestimenti e prezzi

La Mercedes-Benz Classe A è disponibile sia in versione hatchback che sedan e parte da un prezzo di 36.327 euro per il benzina A 180 Automatic ma per un esemplare completamente accessoriato e con motorizzazioni più spinte, si possono raggiungere rapidamente i 60.000 euro.

Mercedes-Benz Classe A è l’hatchback della stella pensata per i giovani e per i meno giovani che apprezzano la guida da berlina compatta. Quando si parla di una Mercedes è difficile trovare difetti ma la gestione del cambio a volte non è ottimale, tende ad effettuare il cambio marcia con un po’ di ritardo facendo salire inutilmente il numero dei giri. Il bagagliaio è alquanto limitato, la parte ibrida toglie spazio. Per il resto soddisfa tutte le aspettative. In versione plug-in hybrid permette di circolare in solo elettrico per il tragitto casa lavoro e con batteria carica, in modalità ibrida, i consumi di carburante sono davvero bassi. Il prezzo è competitivo per la versione meno ricca di optional ma se si vuole di più, inizia ad essere impegnativo.

Pro e Contro Ci Piace Non Ci Piace Guidabilità, Design e Tecnologia Bagagliaio poco capiente e prezzo impegnativo per versioni accessoriate

SCHEDA TECNICA – Mercedes-Benz Classe A 250 e

Dimensioni: 4,42 m lunghezza x 1,80 m larghezza x 1,46 m altezza x 2,73 m passo

Motore: 1.3 Plug-in Hybrid da 218 CV

Capacità Batteria: 15,6 kWh

Trazione: FWD

Cambio: automatico 8G-DCT

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi

Velocità massima: 225 km/h

Allestimento: AMG Line Premium Plus

Bagagliaio: da 310 litri, 1.210 litri con i sedili reclinati

Consumi: 1,1 l/100 km con batteria al 100%

Prezzo: da 36.327,80€

