Mette il camion di traverso e blocca auto in contromano: l’eroico gesto di una camionista

Ha visto arrivare davanti a sé l’auto, una Fiat 500 rossa, che procedeva in contromano e non ci ha pensato un attimo a mettere di traverso il suo camion per bloccarne il passaggio ed evitare una possibile tragedia. La protagonista del gesto di prontezza e coraggio è una camionista di 36 anni, Sara De Bastiani, bellunese e autista di veicoli industriali per l’azienda altoatesina Waldprofi.

Così ha evitato un possibile incidente

Il tutto è accaduto nella tarda mattinata di giovedì 27 marzo, lungo la statale 47 della Valsugana all’altezza dello svincolo di Marter, in Trentino. De Bastiani, accorgendosi del pericolo con diversi veicoli che arrivavano dietro di lei, ha messo il suo articolato di traverso per bloccare in traffico e consentire alla donna alla guida della 500 di rendersi conto di aver imboccato la strada contromano. Un intervento provvidenziale, quello della camionista 36enne, che ha così evitato conseguenze potenzialmente drammatiche su una strada a doppia corsia e senso unico.

Il ringraziamento delle figlia della conducente della 500

L’episodio è stato raccontato sui social dalla stessa De Bastiani, che ha scritto “fortuna che ogni tanto non ragiono ma agisco d’istinto”, raccontando poi di essere stata contattata dalla figlia della conducente della Fiat 500 per ringraziarle del suo gesto, riconoscendo sangue freddo e senso di responsabilità dimostrati dalla 36enne nel percepire immediatamente il potenziale pericolo.

