Mette il camion di traverso e blocca auto in contromano: l’eroico gesto di una camionista

È accaduto sulla statale 47 in Trentino, la conducente del tir: "Ho fatto quello che andava fatto"

di Gaetano Scavuzzo29 Marzo, 2025

Camionista blocca auto contromano

Mette il camion di traverso e blocca auto in contromano: l’eroico gesto di una camionista

Ha visto arrivare davanti a sé l’auto, una Fiat 500 rossa, che procedeva in contromano e non ci ha pensato un attimo a mettere di traverso il suo camion per bloccarne il passaggio ed evitare una possibile tragedia. La protagonista del gesto di prontezza e coraggio è una camionista di 36 anni, Sara De Bastiani, bellunese e autista di veicoli industriali per l’azienda altoatesina Waldprofi.

Così ha evitato un possibile incidente

Il tutto è accaduto nella tarda mattinata di giovedì 27 marzo, lungo la statale 47 della Valsugana all’altezza dello svincolo di Marter, in Trentino. De Bastiani, accorgendosi del pericolo con diversi veicoli che arrivavano dietro di lei, ha messo il suo articolato di traverso per bloccare in traffico e consentire alla donna alla guida della 500 di rendersi conto di aver imboccato la strada contromano. Un intervento provvidenziale, quello della camionista 36enne, che ha così evitato conseguenze potenzialmente drammatiche su una strada a doppia corsia e senso unico.

Il ringraziamento delle figlia della conducente della 500

L’episodio è stato raccontato sui social dalla stessa De Bastiani, che ha scritto “fortuna che ogni tanto non ragiono ma agisco d’istinto”, raccontando poi di essere stata contattata dalla figlia della conducente della Fiat 500 per ringraziarle del suo gesto, riconoscendo sangue freddo e senso di responsabilità dimostrati dalla 36enne nel percepire immediatamente il potenziale pericolo.

5/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Citroen C5 Aircross 2026 - Prova Maiorca Porsche Cayenne Electric - Interni The Distinguished Gentlemans Drive 2025 Audi A2 e-tron - Foto spia 01-10-2025 Alfa Romeo 33 Stradale Maserati MCXtrema consegnata a Modena Opel storiche - Museo Barca Lariana Nissan X-Trail N-Trek 2025 - Come va Peugeot e-408 - Montreaux Maserati MCPura al Salone Auto Torino 2025 Hyundai - Salone Auto Torino 2025 Microlino 55 Edition Tutte le foto