Mercedes Classe C EQ 2026: svelati gli interni dell’elettrica

La nuova Mercedes Classe C EQ è pronta per essere svelata ufficialmente. La presentazione è fissata per lunedì 20 aprile, alle ore 12.30, quando dalla Corea del Sud sarà mostrata la nuova berlina elettrica della Stella in tutti i suoi dettagli. Una vettura molto importante per il marchio tedesco, visto che si tratta di uno dei modelli più venduti e di successo della storia del brand. Ora, per la prima volta, si presenterà a zero emissioni, per entrare nella nuova era elettrica.

Aspettando di vederla, tra pochi giorni, in tutti i suoi aspetti, la casa della Stella ha mostrato ufficialmente gli interni, con immagini senza coperture e raccontando i dettagli sull’abitacolo. “Abbiamo portato a un livello superiore tutto ciò che i clienti amano di questo modello – le parole del presidente Ola Kallenius – Il risultato è un nuovo punto di riferimento per qualità, artigianalità e comfort. È la Classe C più spaziosa e più intelligente di sempre”.

Materiali esclusivi, maggiore spazio

La Classe C EQ è stata progettata su un’architettura elettrica nativa e questo ha permesso ai tecnici di realizzare un abitacolo più spazioso, rispetto alla ‘gemella’ termica. Con, in primo piano, la presenza di materiali pregiati ed esclusivi, la maggior parte dei quali realizzati in maniera artigianale. La nuova finitura di serie effetto pelle “Softtorino” è caratterizzata da un aspetto estremamente raffinata, mentre il nuovo design “Twisted Diamond” per i sedili sportivi in pelle Nappa, combina eleganti lavorazioni a rombo con cuciture a contrasto.

Bocchette dell’aria, griglie degli altoparlanti, maniglie delle porte e comandi per la regolazione elettrica dei sedili uniscono precisione tecnica e qualità estetica. Per la prima volta, le griglie degli altoparlanti presentano una grafica a linee orizzontali con rilievo tridimensionale e finitura bicolore. Nel sistema audio Burmester 3D surround, sono realizzate in acciaio inox. Inoltre, è disponibile un’ampia gamma di inserti decorativi per personalizzare ulteriormente gli interni: dal design a nido d’ape in fibra naturale, al legno di betulla fine-line, fino alla fibra di carbonio.

I sedili propongono il supporto lombare elettropneumatico a 4 vie, che adegua lo schienale alla naturale curvatura della colonna vertebrale, per un migliore supporto ergonomico per i lunghi viaggi. La nuova berlina elettrica è amica dell’ambiente non solo per la motorizzazione a zero emissioni, ma anche per gli interni vegan-certified. Si tratta di una certificazione indipendente, per testimoniare l’utilizzo di materiali alternativi per tutte le superfici morbide: dai rivestimenti dei sedili al cielo dell’abitacolo, dai montanti ai pannelli delle porte fino alla moquette.

La tecnologia

Ovviamente, in primo piano c’è anche la tecnologia. Un ampio elemento decorativo collega dinamicamente la console centrale e il cruscotto in un’unica composizione, per il nuovo MBUX Hyperscreen o MBUX Superscreen. Con la possibilità, per gli utenti, di configurare l’ambiente, con una combinazione cromatica del quadro strumenti, inclusi indicatori, elementi di controllo e illuminazione ambientale coordinata con i temi visivi emozionali.

Le animazioni del display del nuovo MBUX Hyperscreen e i suoni (3D e 4D) sono stati perfezionati ed è stato aggiornato anche il nuovo sistema di climatizzazione automatica. Grazie all’innovativa pompa di calore multi-sorgente di serie, consuma circa la metà dell’energia. Il riscaldamento si attiva automaticamente non appena qualcuno entra in auto, riscaldando l’ambiente due volte più velocemente, rispetto al corrispettivo modello con motore termico.

L’insonorizzazione

I tecnici Mercedes hanno lavorato anche sull’insonorizzazione della nuova Mercedes Classe C EQ, aumentando sensibilmente il comfort acustico durante la marcia. Una scocca altamente rigida, un design aerodinamico ottimizzato e numerose soluzioni tecniche riducono rumori e vibrazioni. Inoltre, i vetri laterali anteriori in vetro stratificato fonoisolante sono di serie.

La Classe C EQ sarà il secondo modello elettrico di Mercedes a utilizzare la piattaforma MB.EA con architettura a 800 Volt. Per la nuova berlina della Stella sono previste diverse capacità di batteria, da 64 a 94 kWh, per un’autonomia massima dichiarata di oltre 700 chilometri per la versione con la batteria più grande. Non ci sono ancora informazioni sulla potenza, ma proporrà diverse opzioni, con accelerazione istantanea e guida silenziosa.

Uscita

Come dicevamo, la presentazione di questo modello è prevista per lunedì 20 aprile, con inizio alle ore 12.30. La nuova Mercedes Classe C EQ arriverà poi sul mercato nella parte finale del 2026, per entrare completamente ‘a regime’ nel corso dell’anno prossimo.

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