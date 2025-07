MGS5 EV, nuovo B-SUV elettrico da quasi 600 km in arrivo [FOTO]

Questa sarà l’estate della nuova MGS5 EV, il SUV di segmento B elettrico che la casa ora facente parte del gruppo cinese SAIC intende lanciare nei prossimi anni sul nostro mercato. Si andrà ovviamente ad affiancare all’altra elettrica del marchio, ovvero la MG4, che su alcuni mercati europei come Germania e Regno Unito sta performando piuttosto bene. In Italia, come sappiamo, il segmento elettrico ha qualche difficoltà in più, ma questa MGS5 promette di poter essere una vettura che mette davvero d’accordo tutti. Sarà così? Per scoprirlo l’abbiamo portata in giro sulle strade intorno a Milano e l’abbiamo anche messa alla prova presso il circuito Tazio Nuvolari vicino a Pavia e queste sono le nostre prima impressioni a caldo.

Meno sportivo, più per le famiglie

Rispetto alla sorella MG4, la MGS5 EV presenta un profilo e un design decisamente più razionale e ragionato, meno tendente al mondo delle corse. Questo perché per dimensioni vuole essere un mezzo per le famiglie piuttosto che uno da portare in pista (per quanto non abbia certo sfigurato tra i cordoli). La sua lunghezza arriva a 4,51 metri, la larghezza a 1,84 metri, l’altezza a 1,56 metri e il passo si assesta sui 2,67 metri. Misure piuttosto compatte e pratiche, per un mezzo che comunque non vuole rinunciare a nulla a livello di spazio. L’interasse, infatti, è piuttosto pronunciato e, come vedremo, questo si ripercuoterà nello spazio a disposizione. Notevole è il bagagliaio, che le fanno sfiorare il segmento superiore con un minimo di 348 litri di capienza e una capacità, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, che può toccare i 1.017 litri. Questo colloca per dimensioni la MGS5 nel segmento C per dimensioni e abitabilità, rimanendo così davanti a numerose concorrenti dirette. Certo, non parliamo di una vettura enorme, ma con delle giuste dimensioni per la vita quotidiana.

Dal punto di vista estetico, è immediatamente riconoscibile grazie alla calandra completamente chiusa, tipica delle vetture elettriche. Una scelta che porta il coefficiente aerodinamico su un ottimo valore di 0.26, che avrà un effetto positivo anche sull’autonomia generale. Il tutto è unito da una sottile fascia luminosa che collega tra loro i fari anteriori con tecnologia Full LED. Passando al cofano, troviamo nervature e tagli netti, molto ben scolpiti, che per quanto rendano la carrozzeria meno aggressiva della MG4, ne sottolineano comunque la natura dinamica. Sulla fiancata le linee continuano con forme morbide, ma capaci di illuminare i piccoli dettagli. Sotto i grandi passaruota troviamo le ruote con cerchi in lega che possono essere da 18 o da 19 pollici, con disegni aerodinamici e finiture bicolore. Da notare la forma del tetto, che scende lentamente verso il lunotto, conferendo alla S5 un aspetto quasi da SUV Coupé. Grazie al suo spoiler integrato, comunque, la vettura mantiene ugualmente un pizzico di aggressività.

Abitacolo funzionale, ma completo

La MGS5 EV ha a disposizione due allestimenti: Comfort e Luxury. Entrambi puntano ad un giusto equilibrio tra equipaggiamento e materiali scelti, in modo da non appesantire eccessivamente il prezzo. Già sul modello di ingresso si trovano tessuti soft-touch sia sulla plancia che sui pannelli porta. Arrivando al top di gamma, invece, troviamo sellerie in ecopelle con cuciture a contrasto, che alzano notevolmente la qualità percepita della vettura. Non mancano inserti in simil-alluminio, per dare alla zona abitativa un tocco di modernità extra. Naturalmente la plancia è dominata dai due schermi del sistema di infotainment, entrambi con una diagonale da 12,3 pollici e composti dal pannello del quadro comandi e dal navigatore vero e proprio, con incluso il sistema operativo MG iSmart. Questo, oltre a garantire la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche senza fili, permette il collegamento con l’app per smartphone che sblocca diverse funzioni da remoto.

Autonomia che sfiora i 600 km

La MGS5 EV può contare su due diverse motorizzazioni, che si distinguono sia per autonomia che per potenza e prestazioni. Quella base, disponibile però unicamente con l’allestimento d’ingresso Comfort, è chiamata semplicemente Standard Range e può contare su un motore elettrico anteriore sincrono a magneti permanenti, capace di generare una potenza massima di 125 kW (pari a 170 CV) e una coppia di 250 Nm. Le prestazioni vedono lo scatto da 0 a 100 km/h completabile in 7,9 secondi, con una velocità massima di 170 km/h. Il sistema è dotato di una batteria al litio ferro fosfato da 49 kWh, capace di garantire una percorrenza dichiarata di 350 km nel ciclo misto europeo WLTP, che possono aumentare fino a 491 km in caso di utilizzo solamente urbano. La ricarica completa avviene in 7,5 ore con una connessione AC da 7 kW, mentre con una corrente continua fino a 88 kW è possibile passare dal 30% all’80% in 37 minuti.

Naturalmente, però, il motore più promettente è quello della versione Long Range. Questo, infatti, può sviluppare una potenza fino a 160 kW (pari a 218 CV) e una coppia da 280 Nm. Va da sè che le prestazioni vengono di conseguenza: lo scatto fino a 100 km/h avviene in 6,9 secondi, mentre la velocità di punta è quasi invariata a 180 km/h. È con l’autonomia, però, che si vede la vera differenza. La batteria al litio nichel manganese cobalto da 64 kWh, infatti, permette di arrivare almeno fino a 460 km nel ciclo misto europeo e di toccare i 620 km in quello solo urbano. Non tanto diverse le tempistiche di ricarica: 6,5 ore con corrente alternata da 11 kW trifase e dal 30% all’80% in 35 minuti con corrente continua fino a 88 kW. In entrambi i casi, comunque, l’unica trazione a disposizione è quella frontale.

Al momento abbiamo veramente potuto fare solo un velocissimo assaggio di questa elettrica compatta, anche tra i cordoli del circuito Tazio Nuvolari. Senza alcun dubbio la spinta del motore elettrico si sente e le tre modalità di guida disponibili (le classiche Eco, Normal e Sport) permettono di godere a 360° di una vettura che si trova a suo agio quasi in tutte le situazioni. La spinta dell’elettrico non la fa sfigurare, anche se naturalmente la pista non è esattamente il suo ambiente naturale. È stato però interessante poter testare la durezza delle sospensioni in condizioni di forte stress, portando a casa una sensazione iniziale molto positiva. Per l’autonomia, però, ci dobbiamo riaggiornare ad una futura puntata di Com’é & Come Va. Naturalmente, a livello di sicurezza, la MGS5 EV è aggiornata con ADAS di livello 2 di guida semi-autonoma, con extra come cruise control adattivo e controllo attivo della corsia.

Quanto costa?

La nuova MGS5 EV arriverà nei concessionari a fine settembre e i suoi prezzi di listino sono decisamente interessanti se paragonati a modelli con le medesime caratteristiche. Al momento non sono ancora stati ufficializzati, quindi si parla di anticipazioni, che potrebbero variare nelle prossime settimane. Si dovrebbe partire da 32.990 € per il modello d’ingresso, mentre il top di gamma Long Range con allestimento Luxury dovrebbe essere prezzato da 38.990 €. Grazie ai programmi MG Boost, saranno disponibili diverse opzioni di finanziamento e leasing, con rate comprese tra i 199 e i 249 € a fronte di anticipi di circa 8.000 o 9.000 €.

MG MGS5 EV 2025: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 451 cm; larghezza 184 cm; altezza 157 cm; passo 267 cm

Carrozzeria: SUV, cinque porte

Motori: elettrico da 170 CV o 218 CV

Trazione: anteriore

Cambio: monomarcia

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 6,9’’ (versione 64 kWh / 218 CV)

Velocità massima: 180 km/h (versione 64 kWh / 218 CV)

Allestimenti: Comfort, Luxury

Numero di posti: 5 posti

Bagagliaio: da 348 a 1.017 litri

Consumi dichiarati: 14,1 kWh/100 km (versione 64 kWh)

Autonomia elettrica: 460 km (versione 64 kWh WLTP)

Sicurezza: cruise control adattivo, controllo corsia attivo, angolo cieco, frenata automatica, mantenimento corsia, lettura segnali, parcheggio automatico, retrocamera

Prezzo: Da 32.990 € (da ufficializzare)

