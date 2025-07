Lamborghini Temerario GT3: la nuova arma da corsa svelata a Goodwood, in gara dal 2026 [FOTO]

La Lamborghini Temerario GT3 ha fatto il suo debutto in anteprima al Goodwood Festival of Speed che si è svolto nei giorni scorsi. Diretta derivazione della Temerario stradale, la Temerario GT3 è la nuova auto da corsa della Casa del Toro che farà il suo debutto nelle competizioni nel 2026.

La Temerario GT3, che raccoglie l’eredità della Huracan GT3 venduta in oltre 200 esemplari, si rivolge ai clienti sportivi che vogliono un’auto da corsa per il massimo delle prestazioni. Progettata e realizzata in tutto e per tutto da Lamborghini, che non si è avvalsa di collaborazioni esterne, la Temerario GT3 è stata sviluppata “pari passo” con la versione stradale, condividendo gran parte delle soluzioni tecniche, a partire dallo spaceframe in alluminio e dal motore.

Motore V8 biturbo da 550 CV senza elettrificazione

Sotto il cofano della Lamborghini Temerario GT3 c’è lo stesso propulsore della vettura stradale, ovvero il V8 biturbo di 4.0 litri che sviluppa 550 CV, che però è stato privato della parte elettrica ed ha beneficiato di una serie di accorgimenti sull’aspirazione e sul sistema di sovralimentazione adottando delle turbine più piccole. Tra le novità della GT3 c’è anche l’impianto di scarico che per la versione da corsa della Temerario è stato sviluppato su misura da Capristo.

Ottimizzata per le esigenze dei clienti sportivi

La Lamborghini Temerario GT3 beneficia di una serie di soluzioni per facilitare le riparazioni e le operazioni di manutenzione, come ad esempio gli attacchi specifici dei sottotelai, le cui modifiche, permesse dall’assenza della componente elettrificata del powertrain ibrido della versione stradale, hanno consentito di ospitare il cambio sequenziale trasversale a 6 rapporti e altri componenti. La facilità della sostituzione delle parti ha guidato anche la riprogettazione di anteriore e posteriore della carrozzeria, fondo della vettura ed elementi aerodinamici. Dotata di servosterzo idraulico sviluppato ad hoc per il modello, la Temerario GT3 adotta sospensioni KW regolabili a sei vie e poggia su cerchi Ronal da 18 pollici.

