Michelin Pilot Sport Cup 2 R K1: lo pneumatico sviluppato per la Ferrari F80 in appena 15 mesi

Il nuovo pneumatico Michelin Pilot Sport Cup 2 R K1, sviluppato appositamente per la Ferrari F80, rappresenta senza dubbio un’evoluzione tecnologica di altissimo livello, frutto del know-how avanzato dell’azienda francese. Grazie all’uso di tecnologie altamente innovative questo pneumatico è stato sviluppato in soli 15 mesi, per mezzo dell’uso massiccio della simulazione virtuale, che solitamente viene impiegata in maniera quasi esclusiva nel solo settore del motorsport. Tutto ciò ha permesso di ridurre in maniera drastica il numero di prototipi fisici necessari allo scopo, riducendo del 30% l’impatto ambientale.

Michelin Pilot Sport Cup 2 R K1 è il miglior pneumatico mai sviluppato dall’azienda per il cavallino rampante

Michelin ha fatto ciò grazie all’utilizzo del sistema C3M, un processo di produzione esclusivo, per ottimizzare ogni fase del progetto. Fin dalle prime simulazioni effettuate sul simulatore dinamico Ferrari di Maranello, è emersa una stretta collaborazione tra i due brand. Infatti prima ancora che l’auto esistesse nel mondo reale già le misure e le specifiche del pneumatico erano state definite. Ulteriori simulazioni durante lo sviluppo hanno confermato la perfetta corrispondenza tra le prestazioni del veicolo e quelle del pneumatico, segnando un nuovo standard per gli pneumatici ad alte prestazioni su asciutto.

Per affrontare le elevate esigenze prestazionali della Ferrari F80 in termini di potenza, coppia e carico aerodinamico, Michelin ha creato una nuova mescola ispirata al motorsport. Per la prima volta, questa tecnologia viene impiegata su un pneumatico stradale, garantendo un’aderenza ottimale in ogni condizione di velocità. Il MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R K1 è inoltre dotato di una carcassa radiale rinforzata a doppio strato e di una nuova tecnologia per la spalla, che ne aumenta significativamente la rigidità e riduce gli effetti della forza centrifuga, migliorando così la tenuta laterale. Le misure – 285/30R20 all’anteriore e 345/30R21 al posteriore – sono anch’esse inedite.

La produzione avviene con l’esclusivo sistema C3M, un processo altamente tecnologico simile alla stampa 3D, che consente massima precisione e uniformità. Lo pneumatico è realizzato nello stabilimento a zero emissioni di Gravanches, riflettendo l’impegno di Michelin per un’innovazione sostenibile.

