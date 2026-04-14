Michelin festeggia i 120 anni in Italia con due nuovi pneumatici estivi

Michelin è una delle aziende leader per gli pneumatici e, in questo 2026, festeggia i 120 anni di presenza sul territorio italiano. Un traguardo di prestigio, che testimonia quanto l’Italia sia fondamentale nel percorso dell’azienda francese, per impegno che guarda anche al futuro, fatto di investimenti, eccellenza e visione di lungo periodo. Per celebrare la ricorrenza, sono stati lanciati due nuovi pneumatici estivi: Pilot Sport 5 Energy, Primacy 5 Energy.

“Un anniversario che non è un traguardo, ma un viaggio che continua, fatto di investimenti, eccellenza, visione e attenzione alle persone – sono le parole di Agostino Mazzocchi, presidente di Michelin Italia, nel corso della presentazione al ‘The Box’ di Origgio (Milano) – Una realtà che contribuisce alla crescita del Paese, con un indotto importante nei territori in cui opera, con 2.800 fornitori e 328 milioni di euro generati. Un risultato che ci rende orgogliosi”.

I 120 anni di Michelin Italia

L’azienda francese è il primo produttore di pneumatici in Italia, con 14 milioni di esemplari l’anno, e con un investimento di 432 milioni di euro nel nostro Paese, nel corso degli ultimi cinque anni. Con la direzione commerciale a Milano, la sede legale a Torino e siti produttivi nel capoluogo piemontese, ad Alessandria e Cuneo. Proprio quest’ultimo stabilimento è un fiore all’occhiello, visto che è l’unico in Europa con una nuova linea robotizzata (MBSquare) per produrre pneumatici ad alte dimensioni. Ed una seconda linea è in corso di installazione.

“L’innovazione non passa solo acquistando un macchinario, ma investendo nel talento delle persone. È stato così per preparare il sito per questo nuovo impianto – ha spiegato Lidia Petta, tecnico qualità dello stabilimento di Cuneo – Sono stata un mese in Canada a Bridgewater, per conoscere il processo dal vivo e conoscerlo per prevenire le criticità. Lo scambio continua ancora oggi. Un processo che migliora l’ergonomia e le performance ambientali”.

I nuovi pneumatici

Due nuovi pneumatici estivi sono stati presentati, in questa occasione: Pilot Sport 5 Energy e Primacy 5 Energy. “Due gamme diverse, un unico filo conduttore: l’eccellenza energetica – ha spiegato Antonio Di Benedetto, responsabile prodotto vettura e SUV – Prodotti per veicoli termici, ibridi ed elettrici, per una mobilità più sicura e responsabile”. Sono entrambi di classe A, risparmiando così autonomia per le auto elettriche e carburante per le termiche.

Questi due nuovi modelli inaugurano una nuova era in cui prestazioni, durata chilometrica ed efficienza energetica non sono più antagoniste, indipendentemente dal tipo di alimentazione del veicolo. “Un uso efficiente dell’energia significa minore impatto ambientale – ha proseguito Di Benedetto – E lo pneumatico è un elemento chiave per raggiungere gli obiettivi ambientali”. Quelli sempre più richiesti a livello politico dall’Unione Europea e non solo.

Michelin Pilot Sport 5 Energy

Entriamo ora nel dettaglio delle due novità: il Pilot Sport 5 energy è progettato per chi desidera combinare guida sportiva ed efficienza nei consumi, senza alcun compromesso. In particolare, è stato sviluppato per i SUV ad alte prestazioni ed è il primo pneumatico sportivo del marchio in doppia classe A. Già disponibile in 18 dimensioni, da 18 a 21 pollici, con un’estensione prevista fino ai 24 pollici entro la fine di quest’anno. È stato scelto da Mercedes AMG per un record con la concept GT XX: più di 40.000 km a 300 km/h di media, in 8 giorni.

Le tecnologie derivate dall’esperienza Michelin nel motorsport permettono a questo pneumatico di offrire un’eccellente precisione di guida ed un’elevata aderenza, sia su asciutto che su bagnato. Grazie all’insieme di tecnologie, che lavorano su struttura, materiali e design del battistrada, il nuovo Pilot Sport 5 energy riduce la resistenza al rotolamento a un livello mai visto prima in uno pneumatico sportivo. Questo pneumatico è leader della categoria in termini di durata chilometrica e ha ottenuto la classe “A” in efficienza energetica.

Michelin Primacy 5 Energy

Il Primacy 5 Energy, invece, è stato progettato per coloro che ricercano la massima efficienza del proprio veicolo, senza rinunciare alla sicurezza. Infatti, questo pneumatico migliora la distanza di frenata dell’8% rispetto al suo predecessore, sia da nuovo che da usurato a 2 mm, cioè in prossimità del limite legale di usura (1,6mm). È già disponibile in 35 dimensioni, da 16 a 21 pollici.

È il primo modello Michelin in tripla Classe A (efficienza energetica, aderenza sul bagnato e rumorosità) e permette un risparmio fino al 10% di autonomia per quanto riguarda i veicoli elettrici e di circa il 6% di consumo di carburante per quelli termici, oltre a 327 kg di CO2 risparmiati, nel suo ciclo di vita. “Questi due nuovi pneumatici incarnano la nostra volontà di rinnovarci – chiude il presidente Mazzocchi – Un’innovazione che sa di tecnologia, qualità nell’arco del tempo, con estrema attenzione all’impatto ambientale”.

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