Guida Michelin Italia 2026: il 19 novembre l’annuncio dei nuovi ristoranti stellati [LIVE STREAMING]

La cerimonia in diretta online a partire dalle ore 11:45

di Gaetano Scavuzzo14 Novembre, 2025

Guida Michelin Italia 2026

Guida Michelin Italia 2026: il 19 novembre l’annuncio dei nuovi ristoranti stellati [LIVE STREAMING]

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 19 novembre, quando a partire dalle ore 11:45, sarà svelata la nuova Guida Michelin Italia 2026, l’edizione numero 71 dalla storica e iconica “guida rossa”. L’evento potrà essere seguito online in diretta streaming attraverso i canali social di Michelin, su YouTube (nel form sopra) e sulla pagina Facebook di Michelin Italia.

Conosceremo i nuovi ristoranti

La cerimonia di presentazione della nuova Guida Michelin Italia 2026 che si svolgerà il 19 novembre ci permetterà di scoprire i nomi dei nuovi ristoranti che andranno a comporre l’annuale élite della gastronomia e del turismo italiano. Ogni anno la Guida Michelin rinnova una storica tradizione che affonda le sue radici a oltre un secolo fa, al lontano 1900, quando venne lanciata la prima Guida Michelin in assoluto, che era riservata solo al territorio francese e nasceva come guida turistica, ma anche come pratico manuale per viaggiare e gestire al meglio la propria automobile.

