Jeep protagonista ai 105 Xmasters 2025 con Avenger 4xe

Dal 12 al 20 luglio Jeep sarà protagonista ai 105 Xmasters. Tra le principali attrazioni della casa automobilistica americana all’evento la Avenger 4xe. Allo stand Jeep saranno presenti due versioni dell’Avenger 4xe: la speciale The North Face Edition e la grintosa Upland, quest’ultima disponibile per test drive nei fine settimana del 12‑13 e 19‑20 luglio.

Protagonista Jeep Avenger, il SUV più venduto d’Italia nel primo semestre 2025

La The North Face Edition, prodotta in 4.806 unità, si distingue per lo stile ispirato all’outdoor, finiture “Summit Gold” e accessori come tenda, borraccia e borsa. La Upland, invece, punta sulla funzionalità off-road, con pneumatici M+S, protezioni dedicate, sensori a 360° e trazione 4xe per affrontare qualsiasi terreno.

Nei fine settimana del 12‑13 e 19‑20 luglio, presso l’area Xmasters di Senigallia, il pubblico potrà testare su strada e off-road la Jeep Avenger 4xe Upland, accompagnato da esperti del brand. Un’occasione per scoprire le qualità dell’innovativo sistema ibrido a 48 V con doppio motore elettrico.

La presenza Jeep ai 105 Xmasters rafforza il legame con un evento che celebra sport, libertà e sostenibilità. All’interno del villaggio, le versioni Avenger 4xe The North Face e Upland incarnano la perfetta fusione tra stile di vita dinamico e mobilità intelligente, in un contesto animato da sport outdoor, musica, natura e attività esperienziali. Un vero hub estivo dove il marchio Jeep trasmette i propri valori: avventura, autenticità e spirito libero.

