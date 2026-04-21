Microlino e My Style Bags, alla Milano Design Week 2026 nasce una nuova idea di stile urbano

In occasione della Milano Design Week 2026, dal 20 al 26 aprile, Microlino e My Style Bags scelgono di incontrarsi in un progetto che mette insieme due mondi diversi, ma vicini per sensibilità: la mobilità elettrica urbana e l’universo degli accessori personalizzati. Il risultato è una collaborazione che parla di stile, identità e modo di vivere la città, facendo convivere innovazione tecnologica, artigianalità e attenzione estetica.

La collaborazione tra Microlino e My Style Bags nasce da una visione condivisa

Alla base c’è una visione comune. Da una parte Microlino, che negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio preciso nel panorama della mobilità urbana con una microcar elettrica compatta, riconoscibile e pensata per muoversi con leggerezza nei contesti cittadini. Dall’altra My Style Bags, brand nato nei primi anni 2010 e cresciuto costruendo un rapporto forte con il pubblico grazie a borse e accessori personalizzati, a una comunicazione contemporanea e a una presenza ben radicata soprattutto in Europa.

L’incontro tra queste due realtà prende forma nella Serie Limitata Microlino My Style Bags, sviluppata sulla base della Microlino 90 e proposta nell’elegante colorazione London Green. È qui che la collaborazione diventa concreta: la compattezza funzionale della microcar si unisce alla qualità dei materiali e alla cura sartoriale che caratterizzano il marchio milanese. Ne esce un progetto che non dà l’idea di essere stato costruito a tavolino solo per stupire, ma che sembra piuttosto nascere da un’affinità reale, da un modo simile di intendere il prodotto e il rapporto con chi lo sceglie.

Uno degli elementi più riusciti è sicuramente quello della personalizzazione. Microlino e My Style Bags condividono infatti l’idea che l’eleganza non sia qualcosa di rigido o astratto, ma una forma molto personale di esprimersi. Per questo le iniziali del cliente diventano il centro simbolico dell’intero progetto: compaiono sulla carrozzeria del veicolo e ritornano anche negli accessori coordinati firmati My Style Bags. In questo modo, auto e borse smettono di essere oggetti separati e iniziano a dialogare tra loro, attraverso colori, materiali e dettagli coerenti. È una mobilità che non si limita a portarti da un punto all’altro, ma accompagna il tuo stile, quasi lo prolunga.

Durante la Milano Design Week questa idea prenderà forma anche nelle strade di Milano. La Microlino My Style Bags attraverserà infatti alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, seguendo un itinerario che ha qualcosa di simbolico ma anche di molto concreto. Si partirà dallo store di via Vincenzo Monti, con una tappa alla Torre Branca per una visita esclusiva, per poi arrivare in via Procaccini 29, presso Soccol Cars&Boats, flagship milanese di Microlino. È un percorso che mette insieme città, design e mobilità, e che racconta bene lo spirito della collaborazione: leggero, urbano, curato, pensato per stare dentro Milano senza forzarla.

La Design Week sarà anche il momento in cui il progetto diventerà accessibile al pubblico in modo più diretto. La Microlino My Style Bags potrà infatti essere prenotata e, allo stesso tempo, i test drive di Microlino saranno prenotabili in tutte le boutique My Style Bags in Italia. È un dettaglio che dice molto della natura di questa partnership. Si tratta di sperimentare un modo diverso di avvicinare il cliente, creando un ponte reale tra il mondo della moda e quello della mobilità. La boutique, in questo caso, non è più soltanto il luogo in cui scegliere una borsa, così come il veicolo non resta confinato al tradizionale spazio espositivo dell’automotive. I due mondi si incontrano davvero.

Ed è forse proprio qui che il progetto trova il suo significato più interessante. La collaborazione tra Microlino e My Style Bags non vuole essere soltanto un episodio legato alla settimana del design, ma il racconto di una sensibilità condivisa. C’è dentro il valore del Made in Italy, c’è l’attenzione ai dettagli, c’è una certa idea di qualità che non ha bisogno di essere ostentata, ma si riconosce nelle cose ben fatte. E c’è anche una visione molto attuale, in cui sostenibilità, funzionalità e gusto personale possono convivere senza sforzo.

La storia, infatti, non si fermerà a Milano. Dal 7 al 10 maggio i due brand saranno presenti a Orticola Milano, dove My Style Bags avrà un proprio stand e offrirà un’altra occasione per conoscere da vicino la Serie Limitata. Poi, dal 20 al 26 luglio, la collaborazione arriverà a Portofino in occasione di CLIP, il Concorso Lirico Internazionale, oggi tra gli appuntamenti più importanti a livello internazionale per i giovani talenti della lirica.

Nel corso dell’estate, da metà giugno a metà settembre, Microlino e My Style Bags saranno anche a Forte dei Marmi, presso i Bagni Santa Maria, in un contesto che richiama immediatamente un’idea di eleganza italiana fatta di tempo lento, bellezza e stile. A completare il percorso ci sarà infine anche il Trofeo Bellora, storico torneo di tennis a inviti che unisce sport, relazioni e atmosfera sofisticata.

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