FIAT sceglie Wallpaper* per raccontare la mobilità alla Milano Design Week

FIAT prende parte alla Milano Design Week 2026 con un progetto che mette in relazione mobilità urbana, cultura del design e spirito di scoperta. Al centro dell’iniziativa c’è la partnership con Wallpaper*, che per l’occasione assume un doppio ruolo: da un lato partner editoriale di FIAT per uno degli appuntamenti più importanti del calendario milanese, dall’altro protagonista, insieme al marchio torinese, di una collaborazione pensata per celebrare il lancio delle Wallpaper Travel Guides*.

La collaborazione prende vita attraverso quattro Fiat Topolino allegre, vivaci e ricche di personalità

L’idea che guida il progetto è semplice ma efficace: raccontare la città attraverso una mobilità leggera, accessibile e contemporanea. A tradurre concretamente questa visione sono quattro Fiat Topolino, reinterpretate come piattaforme mobili dal carattere vivace e giocoso, pensate per accompagnare i visitatori tra i luoghi simbolo della Milano Design Week. Non semplici veicoli, quindi, ma strumenti narrativi capaci di unire spostamento, esperienza urbana e sensibilità estetica.

La collaborazione prende forma nel cuore di Milano, dove Wallpaper* ha trasformato uno dei tradizionali chioschi cittadini in un Wallpaper Travel Guides* kiosk personalizzato. Pensato come un’installazione editoriale e, al tempo stesso, come punto d’incontro urbano, il chiosco rappresenta una sintesi efficace della visione del magazine: una città letta attraverso il progetto, il gusto e la cultura contemporanea. L’intervento si inserisce nel tessuto milanese senza snaturarlo, ma anzi valorizzando uno degli elementi più riconoscibili del paesaggio urbano locale.

Da questo spazio, a partire da lunedì 20 aprile alle 8:00, prenderanno il via le quattro Fiat Topolino coinvolte nell’iniziativa. Per tutta la durata della Milano Design Week 2026, i piccoli veicoli accompagneranno idealmente il pubblico alla scoperta dei luoghi selezionati nelle Wallpaper Travel Guides*, offrendo una chiave di lettura alternativa della città. Il progetto punta infatti a rendere l’esplorazione urbana più immediata e piacevole, con un mezzo compatto e coerente con il contesto cittadino, capace di interpretare in modo contemporaneo il tema della mobilità sostenibile.

La presenza della Topolino in questo scenario non appare casuale. Il quadriciclo elettrico di FIAT, già simbolo di una mobilità urbana essenziale e accessibile, si presta bene a un racconto in cui il design non è solo forma, ma anche modo di vivere lo spazio. In questo senso, la collaborazione con Wallpaper* amplia il significato del veicolo, inserendolo in una narrazione culturale che mette insieme viaggio, curiosità e quotidianità metropolitana.

Il dialogo tra i due brand si rafforza ulteriormente attraverso la Wallpaper Design Week Map, che include anche CIAO FUTURO!, lo spazio dedicato a FIAT presso Magna Pars, in via Tortona 15, segnalato tra le destinazioni chiave da visitare durante la settimana del design. Una scelta che consolida il legame tra il marchio italiano e il mondo della progettazione, inserendo FIAT in un circuito di luoghi e contenuti che riflettono sul futuro della città e delle sue forme di mobilità. In una città che durante la Design Week diventa laboratorio a cielo aperto, FIAT sceglie così di raccontarsi attraverso un progetto leggero ma riconoscibile, dove il viaggio non è soltanto spostamento, ma parte integrante del modo in cui si osserva e si attraversa Milano.

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