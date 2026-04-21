CUPRA Fuorisalone 2026, il design diventa esperienza oltre l’auto

Alla Milano Design Week 2026, CUPRA sceglie di alzare l’asticella e presentarsi non solo come costruttore, ma come interprete contemporaneo del design. In qualità di Main Partner di Fuorisalone, il brand lancia il concept Beyond the Known, un progetto che racconta il design come processo aperto, in continua evoluzione, capace di andare oltre i confini tradizionali dell’automotive.

Il cuore dell’iniziativa è un percorso urbano che parte da Piazza XXV Aprile e si sviluppa tra installazioni, spazi espositivi e collaborazioni artistiche, trasformando la città in un laboratorio creativo.

Un ecosistema tra automotive e design

Il primo punto di contatto è il CUPRA Garage Milano, dove il brand costruisce un ambiente immersivo che riflette la propria identità. Qui il design non è solo estetica, ma diventa linguaggio: performance, materiali e superfici dialogano tra loro, dando forma a un’esperienza sensoriale completa.

Protagonista dello spazio è la CUPRA Raval, modello che segna una svolta per il marchio. Pensata per la mobilità urbana del futuro, rappresenta un’evoluzione del DNA CUPRA, con un design deciso e una forte componente emozionale.

L’esperienza prosegue all’esterno, dove Piazza XXV Aprile viene reinterpretata come un luogo di narrazione. Qui il concept “Essere Progetto” prende forma, trasformando l’esposizione in un racconto dinamico che coinvolge il pubblico e lo invita a riflettere sul significato stesso del design.

Parametric design e innovazione digitale

Al centro di Beyond the Known c’è il parametric design, un approccio che sfrutta algoritmi e strumenti digitali per generare forme nuove, spesso impossibili da ottenere con metodi tradizionali. In questo contesto, è la materia a guidare la forma, aprendo a possibilità espressive inedite.

La sperimentazione si estende anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che diventa parte integrante del processo creativo. Il risultato è una visione del design che non si limita a rispondere a esigenze funzionali, ma anticipa scenari futuri, mettendo in discussione i paradigmi esistenti.

Questo tipo di ricerca assume un valore particolare nel settore automotive, dove il design è sempre più chiamato a dialogare con tecnologia, sostenibilità e nuove modalità di utilizzo del veicolo.

Arte, formazione e nuove connessioni

Il progetto si arricchisce con la presenza alla Garibaldi Gallery, dove prende vita la CUPRA Experience. Qui il brand presenta The Wheel, la sua prima mostra d’arte, che coinvolge sette artisti europei chiamati a reinterpretare il volante come simbolo di controllo e libertà.

Un’iniziativa che assume un significato particolare in un momento in cui si parla sempre più di guida autonoma: il volante diventa così un oggetto simbolico, capace di rappresentare il rapporto tra uomo e macchina.

Parallelamente, CUPRA conferma il proprio impegno nella formazione, collaborando con RafflesMilano. Gli studenti sono stati coinvolti in un progetto intensivo di 72 ore, sviluppando concept innovativi che spaziano oltre l’automotive, dimostrando come il design possa essere un terreno di sperimentazione multidisciplinare.

A completare l’esperienza, la partnership con Gandia Blasco, che firma la CUPRA Lounge: uno spazio pensato per accogliere i visitatori in un ambiente coerente con l’estetica e i valori del marchio.

Il design come leva strategica per l’automotive

La presenza di CUPRA al Fuorisalone non è un episodio isolato, ma riflette una trasformazione più ampia del settore. I brand automobilistici stanno progressivamente ampliando il proprio ruolo, diventando attori culturali oltre che industriali.

In questo contesto, Beyond the Known rappresenta una presa di posizione chiara: il design non è un elemento accessorio, ma una leva strategica per interpretare il cambiamento. La capacità di sperimentare materiali, linguaggi e processi diventa fondamentale per costruire prodotti e esperienze in linea con le aspettative future.

CUPRA dimostra così di voler giocare un ruolo da protagonista, non solo sul mercato, ma anche nel dibattito culturale che riguarda il futuro della mobilità. Un approccio che, pur mantenendo un forte legame con l’automobile, guarda oltre, verso un ecosistema in cui design, tecnologia e creatività si fondono.

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