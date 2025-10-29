MINI Paul Smith Edition: heritage e creatività britannica in una collaborazione iconica

La collaborazione tra Paul Smith e MINI, due autentiche icone del design britannico, si rinnova con la MINI Paul Smith Edition, presentata in anteprima mondiale il 29 ottobre al Japan Mobility di Tokyo. Dopo la MINI STRIP del 2021 e la MINI Recharged by Paul Smith del 2022, questa nuova edizione porta per la prima volta lo stile “classic with a twist” di Paul Smith sulle MINI Cooper 3 porte, 5 porte e Cabrio, fondendo l’heritage del marchio con un approccio giocoso e ottimista.

Un’icona British con un twist contemporaneo: la MINI Paul Smith Edition

La vettura si distingue per colori esterni esclusivi, tra cui Statement Grey, ispirato alla MINI Austin Seven del 1959, e Inspired White, omaggio al Beige della Classic Mini, mentre il sofisticato Midnight Black Metallic completa la palette. Accenti in Nottingham Green, colore simbolo della città natale di Paul Smith, decorano specchietti, calandra e tetto. La Signature Stripe, elemento distintivo del designer, arricchisce il tetto e i dettagli laterali, mentre cerchi in lega da 18 pollici Night Spoke e il logo Black Blue esprimono raffinatezza e modernità.

Gli interni riflettono il carattere British con plancia e pannelli delle portiere in nero, sedili sportivi Nightshade Blue e dettagli tessili ispirati alla Signature Stripe. Il display centrale propone sfondi firmati Paul Smith e dettagli nascosti, come la proiezione luminosa “Hello” e il motto “Every day is a new beginning”, sottolineano il tono giocoso e positivo della collaborazione.

Questa edizione speciale celebra decenni di partnership tra MINI e Paul Smith, iniziata nel 1998 con la Mini classica e proseguita con modelli iconici come la MINI STRIP e la MINI Recharged, combinando heritage britannico, creatività audace e innovazione contemporanea. La MINI Paul Smith Edition rappresenta così l’evoluzione di un design senza tempo, capace di unire tradizione, stile e tecnologia.

