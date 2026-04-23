MINI trasforma Milano in un giardino creativo con Paul Smith

MINI è protagonista della Milano Design Week 2026 con “A Garden of Curiosity“, la nuova installazione immersiva firmata dalla Casa britannica in collaborazione con Sir Paul Smith, presenta nell’ambito del Salone del Mobile 2026. L’opera artistica segna un nuovo capitolo della storica partnership tra i due brand, con MINI e Paul Smith che condividono le radici britanniche e la visione del design come strumento d’espressione di creatività, ottimismo e individualità.

Un giardino tra suoni, design e colori

L’installazione di MINI è ospitata nello storico Palazzo Borromeo d’Adda trasformando il suo giardino in un percorso sensoriale che invita i visitatori a esplorare un mondo fatto di colore, suoni e forme. L’accesso al “A Garden of Curiosity” avviene tramite una passerella in legno che attraversa il cortile e conduce a una porta rossa simbolica, oltre la quale si una apre un giocoso paesaggio che combina l’uso distintivo del colore di Paul Smith con la meticolosa attenzione ai dettagli tipica di MINI.

L’esperienza immersiva, che si sviluppa tra sentieri verdi, installazioni cubiche e la celebre Paul Smith Signature Stripe, avviene in ambiente di continuo e sorprendente dialogo tra natura e design. “MINI e Paul Smith si completano perfettamente, condividendo passione per artigianato, innovazione e individualità”, ha affermato Holger Hampf, Head of MINI Design, sottolineando la natura profondamente collaborativa del progetto.

Le stanze tematiche da vivere attivamente

Tra gli spazi più significativi dell’installazione di MINI, spiccano la Colour Theory Room, dove i visitatori possono interagire con campioni cromatici e creare composizioni in continua evoluzione, e la Listening Room, che propone contenuti audio con le riflessioni di Sir Paul Smith sul ruolo del colore nel design. Si tratta di sale tematiche interattive che invitano il pubblico alla partecipazione attiva e alla scoperta.

Le vetture emblema della partnership

Elemento centrale di “A Garden of Curiosity” è anche la nuova MINI Cooper Cabrio Paul Smith Edition, la speciale versione caratterizzata da estetica e finiture che portano sulla vettura britannica il riconoscibile stile di Paul Smith. Attraversando il cortile è inoltre possibile ripercorrere la collaborazione tra MINI e Paul Smith avviato nel 1998, apprezzando da vicino le altre due vetture nate dallo spirito creativo del progetto di collaborazione tra i due brand: la Paul Smith 40th Anniversary MINI realizzata in esemplare unico nel 1999 e la MINI STRIP by Paul Smith creata su base MINI Cooper SE e presentata nel 2021.

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