di Fabio Cavagnera29 Ottobre, 2025

La storia di Suzuki è di oltre cento anni, ma l’ingresso nel settore auto è di settant’anni fa, precisamente dell’autunno del 1955. Il marchio giapponese, per la necessità di diversificare la propria attività dopo il declino dell’industria del cotone, realizzò la sua prima vettura: la Suzulight, una Kei Car di meno di tre metri, con un motore bicilindrico a due tempi da 15 cavalli.

La Suzuki Suzulight

La Suzulight era dunque un’auto cittadina compatta, con motore bicilindrico due tempi da 360 cc e 15 CV. Questo modello del marchio asiatico fu la prima auto giapponese con motore e trazione anteriore, sospensioni indipendenti a molle elicoidali e sterzo a cremagliera, anticipando soluzioni tecniche che sarebbero diventate comuni solo molti anni più tardi.

Le Kei Car sono sempre più nella cultura giapponese, visto che godono di significativi sgravi fiscali e sconti assicurativi nel paese del Sol Levante. Infatti, nel 2022 sono state immatricolate in Giappone 1,22 milioni di Kei Car che equivalgono al 36% del totale di auto immatricolate nello stesso anno (3,44 milioni). Ed il successo è in continua crescita.

La Suzuki Vision e-Sky

Suzuki Suzulight: 70 anni fa l’ingresso nel mondo delle quattro ruote

Ora anche l’Europa guarda con sempre più interesse a questo tipo di vetture, per una mobilità più compatta e sostenibili. Suzuki presenta al Japan Mobility Show di Tokyo il concept della kei car elettrica Suzuki Vision e-Sky. Questo prototipo incarna la visione futura dell’azienda, riproponendo in chiave 100% elettrica e ultra-compatta i principi di efficienza e praticità che hanno definito la Suzulight. Per raggiungere l’obiettivo di 4 milioni di veicoli l’anno prodotti entro il 2030.

