Mitsubishi Pajero 2027: il ritorno di uno dei SUV più popolari [FOTO SPIA]

La Mitsubishi Pajero è pronta a fare il suo ritorno. Se ne parlava già qualche mese fa, ma ora è stato immortalato un prototipo di questo modello, mentre era impegnato sulle strade dell’Europa meridionale, durante i test di collaudo. Servirà, comunque, ancora un po’ di tempo per vederlo nella sua veste definitiva, visto che è atteso alla presentazione nel corso del 2027.

Le caratteristiche

Il design è immediatamente riconoscibile grazie al frontale ispirato all’Outlander e all’estetica del tetto sospeso. La differenza rispetto al SUV più piccolo è nelle proporzioni: la nuova Pajero si erge imponente, con una maggiore altezza da terra e una linea del cofano più alta che scende bruscamente verso il basso, ricordando i vecchi pick-up Dodge Ram.

Le sottili luci diurne a LED sono posizionate sopra gli inserti geometrici che circondano i gruppi ottici principali. Il paraurti inferiore è progettato per migliorare gli angoli di attacco in fuoristrada. Il profilo laterale dinamico presenta portiere smerlate, montanti oscurati e modanature dei passaruota, contribuendo a un aspetto moderno ed elegante. Nel posteriore, son presenti fanali posteriori piuttosto convenzionali e un portellone posteriore diviso con una sezione in vetro separata.

Gli interni

Non abbiamo immagini degli interni, ma la Pajero presenterà un ambiente più spazioso, rispetto all’Outlander, con finiture di lusso e tecnologia all’avanguardia, per entrare nel segmento premium. Sarà inoltre dotato di proiezione wireless per telefono, integrazione vocale con intelligenza artificiale e aggiornamenti over-the-air, oltre ad una suite completa di funzionalità tecnologiche e sistemi di assistenza alla guida.

Il motore

La nuova Pajero utilizzerà la piattaforma CMF-C/D aggiornata, con una rinnovata versione del motore ibrido plug-in da 2,4 litri dell’Outlander, con una potenza significativamente maggiore. Questa configurazione include due motori elettrici sull’asse posteriore e uno all’anteriore, che lavorano in combinazione con il motore a benzina. Per una potenza di poco inferiore ai 400 CV.

Rate this post