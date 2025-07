Audi: nuove funzioni digitali, 3 GB gratis al mese e personalizzazione avanzata su molti modelli [FOTO]

Audi annuncia una serie di novità relative alle funzioni digitali disponibili per i propri modelli che puntano a rendere la digitalizzazione delle vetture dei Quattro Anelli ancora più fruibile e personalizzabile.

La prima novità riguarda l’estensione ad ampia parte della propria gamma della possibilità di attivare gratuitamente 3 GB al mese di traffico dati per i primi 3 anni dalla consegna della vettura. Un’opportunità questa condivisa dalle nuove Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron, Q6 e-tron, Q3, e-tron GT, Q7, Q8 e A8. Basta disporre di un account myAudi e dell’Audi application store e smartphone interface (di serie su tutti i modelli cittati), per l’attivazione tramite app myAudi.

Functions on Deamand per il sound interno

Audi amplia poi le Functions on Demand (FoD), che permettono di attivare alcuni equipaggiamenti opzionali successivamente all’acquisto dell’auto e per differenti periodi, similmente alle app di uno smartphone. Le FoD, che sinora hanno coinvolto i campi dell’illuminazione, dell’infotainment, del comfort di bordo e dell’assistenza alla guida, si estendono includendo il sound in abitacolo. In particolare, i modelli A5, Q5, A6 e-tron e Q6 e-tron beneficia di tre nuove FoD: pacchetto Sound Improvement (ottimizzazione qualità dei file digitali); Virtual sound effects (ricrea fedelmente diverse atmosfere audio); Virtual surroundings (offre un effetto dolby surround). Sono quattro i periodi di attivazione disponibili delle FoD: 1 mese, 1 anno, 2 anni o per l’intero ciclo di vita.

Temi Audi per la costumizzazione digitale

La Casa di Ingolstad rende ancora più immediata la consultazione dei “Temi” a bordo, che consentono di personalizzare lo sfondo dell’infotaiment accedendo a un catalogo di oltre 200 immagini. Tramite il menù dell’MMI è possibili visualizzare gratuitamente in anteprima per 30 secondi l’atmosfera generata dai diversi sfondi, una funzionalità disponibile su tutti i modelli Audi dotati della piattaforma d’infotainment MIB 3 prodotti da luglio 2022 e su tutte le nuove vetture basate sulle piattaforme premium PPE e PPC, ovvero gamme A5, Q5, A6, A6 e-tron e Q6 e-tron.

Rate this post