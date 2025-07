Pirelli P Zero di quinta generazione debutta a Goodwood 2025 con una parata di supercar da 10.000 CV [VIDEO]

Pirelli è stata grande protagonista del Goodwood Festival of Speed 2025 dove ha celebrato il debutto della quinta generazione del suo pneumatico P Zero, oltre al quarantesimo anniversario dal lancio del primo P Zero nel 1985, con una parata di supercar che vantavano una potenza complessiva di oltre 10.000 CV.

Un esaltazione di potenza e velocità, espressa sull’iconica Hillclimb sulla collina di Goodwood, per festeggiare la storia del Pirelli P Zero che, con le diverse generazioni e varianti di cui oggi è composta la famiglia di prodotti, ha equipaggiato le auto più iconiche degli ultimi 40 anni superando le 3.000 versioni realizzate per specifici modelli, garantendo sempre il massimo di performance e sicurezza, grazie alla continua innovazione tecnologica.

Dalla Ferrari F40 al concept BMW Vision Driving Experience

A guidare la schiera di supercar in parata a Goodwood scelte per rappresentare le caratteristiche distintive del Pirelli P Zero c’era la Ferrari F40 che al debutto, nel 1987, era equipaggiata con la prima generazione del pneumatico. Seguita dalla Lancia Delta S4 Stradale che due anni prima ne montava una “versione zero” che beneficiava di un disegno del battistrada che riprendeva le anime del motorsport, slick all’esterno, intermedio al centro e intagliato come un wet all’interno.

Tra le altre c’era la Lamborghini Urus SE, prima auto omologata con il nuovo P Zero, l’hypercar elettrica Lotus Evija gommata con pneumatici P Zero Trofeo R con marcatura Elect, le McLaren Artura e Pagani Utopia Roadster, prime auto equipaggiate con Pirelli Cyber Tyre di serie. Protagoniste anche la Porsche 911 Carrera 4 GTS con i Pirelli P Zero R, l’Aston Martin Vanquish Volante e il futuristico concept BMW Vision Driving Experience. A chiudere la parata da oltre 10.000 CV c’era una monoposto di Formula 1 con pneumatici P Zero da 18 pollici, in rappresentanza del motorsport, contesto in cui il Pirelli P Zero stradale è nato e con cui continua a scambiare esperienze e tecnologia.

