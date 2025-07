Mobilize Duo: il quadriciclo elettrico Renault per la mobilità solidale con CareMakers

Mobilize Duo, il quadriciclo elettrico del marchio del Gruppo Renault, entra a fare parte del programma solidale CareMakers, l’iniziativa del costruttore francese che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla mobilità per chi si trova in situazioni di precarietà finanziaria e/o professionale. Attraverso CareMakers vengono proposti veicoli nuovi o usati dei brand del Gruppo Renault, insieme a soluzioni di finanziamento vantaggiosi, per favorire l’inserimento professionale di chi ne beneficia.

Con l’inclusione di Mobilize Duo 45 Neo, il programma CareMakers fa un ulteriore passo avanti, come spiega Marion Humeau, direttrice delle Operazione di Mobilize France: “Questo quadriciclo elettrico e riciclabile consente a chi non ha la patente di accedere ad opportunità di lavoro e viaggio nel rispetto dell’ambiente”.

Offerta finanziaria pensata per l’inclusione

Mobilize Duo 45 Neo, capace di garantire un’autonomia dichiarata di 161 chilometri, ampiamente sufficienti a coprire le esigenza della mobilità quotidiana, in particolar modo nelle aree urbane e periurbane, viene proposto anche a noleggio con opzione di acquisto o con microcredito, senza contributo iniziale. L’inserimento del quadriciclo elettrico nel programma CareMakers offre la possibilità di dilazionare le rate fino a 61 mesi, strumento importante per sostenere l’inserimento professionale ed offrire un veicolo per la micromobilità elettrica anche ai nuclei familiari più modesti.

