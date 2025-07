Volkswagen ha venduto più veicoli elettrici di Tesla in Europa nei primi sei mesi del 2025

Tesla per anni è stata la casa automobilistica con più vendite di auto elettriche in Europa ma le cose sembrano essere cambiate nel 2025. Nella prima metà dell’anno infatti il gruppo Volksawagen è riuscita a sorpassare la casa automobilistica di Elon Musk divenendo l’azienda con il maggior numero di vendite di auto elettriche nel vecchio continente.

Storico sorpasso del gruppo Volkswagen a Tesla nelle vendite di auto elettriche in Europa

Secondo gli ultimi dati, il Gruppo Volkswagen ha consegnato 4,41 milioni di veicoli di tutti i tipi di energia in tutto il mondo tra gennaio e giugno, con un aumento dell’1,3% rispetto al totale del 2024. Tuttavia, le vendite globali di veicoli elettrici sono aumentate del 47%, raggiungendo le 465.000 unità e in Europa sono aumentate vertiginosamente dell‘89%, raggiungendo le 347.900 consegne. Nonostante Tesla non abbia divulgato i dati ufficiali per l’Europa, ha confermato un calo globale delle vendite del 14% nella prima metà dell’anno, con 384.000 auto consegnate.

Secondo Dataforce, in Europa Tesla ha immatricolato 76.400 veicoli fino a maggio, mentre la casa di Wolfsburg ha raggiunto quota 122.600, superandola nettamente in quasi tutti i mesi analizzati. Insomma un sorpasso storico quello dei tedeschi sugli americani in Europa. Se si pensa solo ad un paio di anni fa, quando Tesla dominava il segmento in lungo e in largo grazie soprattutto a Model Y, questo risultato è davvero incredibile.

