Mocautogroup acquista la maggioranza di Autorigoldi Volkswagen e Skoda di Milano

Mocautogroup Srl annuncia il completamento dell’operazione di acquisizione della quota di maggioranza del 51% della concessionaria Autorigoldi Volkswagen & Skoda di Milano. Con tale operazione il Gruppo Intergea, società di cui fa parte Mocautogroup, rafforza ulteriormente la propria presenza nel capoluogo lombardo, ampliando ancor di più la proposta disponibile che compone così una gamma sempre più completa e variegata.

Presenza sempre più completa del Gruppo Intergea a Milano

L’importanza dell’ingresso della concessionaria Autorigoldi nel network di Mocautogroup è sottolineata da Gianluca Italia, manager con responsabile sulle aziende del Gruppo Intergea in Lombardia, che commentando l’operazione afferma: “Mocauto, AutoChioda, Denicar e adesso Autorigoldi attraverso Mocautogroup fanno di Milano e la sua provincia il pilastro sul quale basiamo l’intero sviluppo del Gruppo Intergea in Lombardia grazie ai 25 brand rappresentati e ad una copertura del territorio completa con le diverse sedi. Sarà per me un piacere supportare la crescita dei brand Volkswagen e Skoda nella nostra città grazie alla storicità della Autorigoldi ed alla professionalità del suo team”.

Per Giovanni Rigoldi, terza generazione alla guida dell’azienda che si avvicina al traguardo dei 120 anni di attività a Milano, l’accordo sancisce l’inizio di una nuova fase per la concessionaria: “Alla soglia dei 120 anni di attività a Milano, con l’ingresso nel Gruppo Intergea, vogliamo garantire una ulteriore importante fase di sviluppo di Autorigoldi sul territorio”.

