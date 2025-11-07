Dacia Bigster mild-hybrid G-140: il C-SUV bifuel con 1.450 km di autonomia

Dacia Bigster, il nuovo C-SUV che porta in un segmento sempre più competitivo i valori di robustezza e pragmatismo tipici del marchio, evolve il concetto di essenzialità del brand, come testimonia la presenza di una serie di dotazioni inedite per Dacia, come il cruise control adattivo, il sedile del conducente con regolazione elettrica, il modulo wireless per la ricarica dello smartphone, il climatizzatore automatico bi-zona o il sistema keyless entry.

La novità della motorizzazione bifuel elettrificata

Oltre ad alzare il livello di comfort a bordo, associato ad una marcata abitabilità interna con un volume del bagagliaio che arriva a 612 litri, Dacia Bigster si distingue anche per la portata dell’innovazione tecnologica che nasconde sotto il cofano, grazie all’inedita motorizzazione che, per la prima volta, abbina alimentazione bifuel e sistema mild-hybrid da 48 V, powertrain che equipaggia il Bigster mild-hybrid G-140. Tale configurazione prevede il supporto dell’ibrido leggero, in fase di avviamento e accelerazione, al motore tre cilindri turbo da 1.2 litri, indipendentemente dal fatto che si muova a benzina o GPL.

Fino a 1.450 km d’autonomia

Anche grazie alla frenata rigenerativa che permette di ricarica la batteria di 0,84 kWh della componente elettrica, questa motorizzazione di Dacia Bigster raggiunge elevati livelli di efficienza e autonomia. Aspetto che viene esaltato quando il SUV è alimentato a GPL, con Bigster mild-hybrid G-140 che dichiara emissioni di CO2 medie inferiori al 10% rispetto alla motorizzazioni benzina non ibride equivalenti. La presenza dei due serbatoi che assicurano una capacità totale di 100 litri di carburante (50 litri di benzina e 50 litri di GPL) permette questa motorizzazione del C-SUV di raggiungere i 1.450 chilometri di autonomia complessiva.

Due eventi speciali nei concessionari Dacia

Per consentire ai clienti di testare in maniera approfondita le qualità di Bigster mild-hybrid G-140, Dacia ha organizzato due appuntamenti speciali in concessionaria. Il primo è in programma per sabato 8 novembre, con test drive che prevedono la presenza di esperti appositamente formati per guidare il cliente alla scoperta di questa nuova motorizzazione. Il secondo evento è il porte aperte previsto per sabato 15 e domenica 16 novembre, dove oltre a Bigster si potranno testare anche tutti gli altri modelli della gamma Dacia.

