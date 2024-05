Opel celebra i 125 anni di produzione automobilistica

Opel festeggia nel 2024 il 125° anniversario dell’avvio della produzione automobilistica a Rüsselsheim, sotto lo slogan “Sempre avanti dal 1899”. L’inizio è stato segnato dal brevetto del sistema per veicoli a motore di Lutzmann nel 1899, che oggi si è evoluto in una linea completa di modelli completamente elettrici. per festeggiare degnamente questo importante anniversario, la casa automobilistica tedesca ha il prossimo 8 giugno 2024, ha deciso di aprire le porte a clienti, dipendenti e ospiti d’onore per partecipare all’Opel Festival di Rüsselsheim.

Opel festeggia i suoi 125 anni aprendo le porte a Rüsselsheim l’8 giugno

Durante l’Opel Festival, oltre a una cerimonia che vedrà relatori provenienti dalla politica e da Stellantis, molte aree offriranno accesso esclusivo. Per celebrare il suo 60° anniversario, il Design Centre ospiterà innovative concept car, mentre lo stabilimento mostrerà con orgoglio il processo di produzione della nuova Astra. Inoltre, il pubblico potrà assistere in anteprima alla presentazione dei nuovi modelli Opel Frontera e Grandland. Presente anche la Corsa Rally Electric. Un numero limitato di visitatori si potrà prenotare per effettuare un giro a bordo.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha affermato: “In questa giornata dimostreremo come Opel stia attivamente influenzando il cambiamento nel settore automobilistico. A 125 anni dalla nostra prima automobile, offriamo almeno una versione completamente elettrica di ogni modello nella nostra gamma. Nei nostri stabilimenti, utilizziamo tecnologie all’avanguardia, abbiamo implementato strutture per la produzione di batterie e stiamo costantemente riducendo le nostre emissioni, con l’obiettivo di diventare un produttore a emissioni zero di CO2 entro il 2038″.

