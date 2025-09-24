Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo disponibile su Gran Turismo 7 dal 24 settembre

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Quest’oggi la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo fa il suo debutto su Gran Turismo 7, il popolare videogame automobilistico, con la nuova concept car della Casa del Fulmine che fa parte dell’aggiornamento del gioco reso disponibile dal 24 settembre. A confermare l’arrivo della Corse GSE Vision Gran Turismo sono stati il CEO di Opel Florian Huettl e la leggenda dei videogiochi e produttore della serie Gran Turismo Kazunori Yamauchi con l’annuncio fatto in occasione dell’evento Gran Turismo Wolrd Series tenutosi negli scorsi giorni a Berlino.

Al secondo round del Gran Turismo World Series, che si svolto nella capitale tedesca, l’Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ha fatto da sfondo ai migliori giocatori di Gran Turismo del mondo che si sono sfidati davanti a migliaia di spettatori presenti in sala e milioni di spettatori che hanno seguito l’evento online.

Design muscoloso, vocazione racing e 800 CV di potenza

Oltra ad offrire un’anteprima dei prossimi modelli GSE completamente elettrici e sottolineare l’impegno di Opel nel segmento delle auto compatte, la Corse GSE Vision Gran Turismo porta su uno dei simulatori di corse più importanti al mondo, Gran Turismo 7, il suo concentrato di adrenalina e coinvolgimento di guida. La nuova concept car del Fulmine, emblema dell’unione tra mondo digitale e mondo reale, è caratterizzata da un aspetto muscoloso e futuristico, con un design fatto di linee nette, taglienti e precise, unite a dettagli tecnici e meccanici, frontale Opel Compass ulteriormente affilato e soluzioni aerodinamiche specifiche come tendine davanti ai parafanghi anteriori e posteriori, ruote ad alta efficienza, diffusore aerodinamico attivo e spoiler posteriore.

Dotata di un abitacolo d’impostazione racing che riprende il motivo della bussola Opel e adotta volante sottile ed head-up display, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è spinta da un powertrain elettrico da 800 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima, per un accelerazione 0-100 km/h in 2 secondi e una velocità massima di 320 km/h.

