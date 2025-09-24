Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo disponibile su Gran Turismo 7 dal 24 settembre

La nuova concept car elettrica da 800 CV approda nel popolare videogame automobilistico

di Gaetano Scavuzzo24 Settembre, 2025

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo disponibile su Gran Turismo 7 dal 24 settembre

Quest’oggi la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo fa il suo debutto su Gran Turismo 7, il popolare videogame automobilistico, con la nuova concept car della Casa del Fulmine che fa parte dell’aggiornamento del gioco reso disponibile dal 24 settembre. A confermare l’arrivo della Corse GSE Vision Gran Turismo sono stati il CEO di Opel Florian Huettl e la leggenda dei videogiochi e produttore della serie Gran Turismo Kazunori Yamauchi con l’annuncio fatto in occasione dell’evento Gran Turismo Wolrd Series tenutosi negli scorsi giorni a Berlino.

Al secondo round del Gran Turismo World Series, che si svolto nella capitale tedesca, l’Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ha fatto da sfondo ai migliori giocatori di Gran Turismo del mondo che si sono sfidati davanti a migliaia di spettatori presenti in sala e milioni di spettatori che hanno seguito l’evento online.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo - Gran Turismo 7

Design muscoloso, vocazione racing e 800 CV di potenza

Oltra ad offrire un’anteprima dei prossimi modelli GSE completamente elettrici e sottolineare l’impegno di Opel nel segmento delle auto compatte, la Corse GSE Vision Gran Turismo porta su uno dei simulatori di corse più importanti al mondo, Gran Turismo 7, il suo concentrato di adrenalina e coinvolgimento di guida. La nuova concept car del Fulmine, emblema dell’unione tra mondo digitale e mondo reale, è caratterizzata da un aspetto muscoloso e futuristico, con un design fatto di linee nette, taglienti e precise, unite a dettagli tecnici e meccanici, frontale Opel Compass ulteriormente affilato e soluzioni aerodinamiche specifiche come tendine davanti ai parafanghi anteriori e posteriori, ruote ad alta efficienza, diffusore aerodinamico attivo e spoiler posteriore.

Dotata di un abitacolo d’impostazione racing che riprende il motivo della bussola Opel e adotta volante sottile ed head-up display, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo è spinta da un powertrain elettrico da 800 CV di potenza e 800 Nm di coppia massima, per un accelerazione 0-100 km/h in 2 secondi e una velocità massima di 320 km/h.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
La Opel Corsa di Steffi Graf [FOTO] La Opel Corsa di Steffi Graf [FOTO]
Auto

La Opel Corsa di Steffi Graf [FOTO]

Alla fine degli anni '80 Opel legò il suo nome a quello della tennista tedesca
Mentre oggi il gotha del tennis parla italiano, 40 anni fa, nel 1985, c’era la tedesca Steffi Graf a dominare

Ultime news Opel

Foto

Jeep Compass 2026 - Foto spia 22-09-2025 Toyota GR Yaris 2025 - Foto ufficiali KGM Torres 2025 - Fiera del Levante Kia EV4 - Prova Marbella Mercedes EQS 2026 - Foto spia 21-09-2025 Volkswagen Golf 2025 e-hybrid (e non solo): prezzo, foto, dimensioni, allestimenti Volkswagen Tiguan e-hybrid 2025: prezzo, foto, dimensioni, allestimenti Opel Mokka - Riviera del Brenta Gran Premio Nuvolari 2025 Kia EV3 GT - Foto spia 19-09-2025 Stellantis - Prototipo con tecnologia IBIS Peugeot 106 XSi e Rallye Tutte le foto