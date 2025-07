Panasonic inaugura il suo secondo stabilimento di batterie negli USA

Panasonic celebra l’apertura del suo nuovo stabilimento statunitense per celle rotonde per auto elettriche a De Soto, vicino a Kansas City. Si tratta del secondo stabilimento produttivo del produttore giapponese negli Stati Uniti. La produzione in serie di celle 2170 è già iniziata in Kansas. In occasione dell’inaugurazione ufficiale del suo impianto di produzione di celle per batterie in Kansas, l’azienda ha confermato l’intenzione di raggiungere una capacità produttiva annua di 32 GWh e di creare circa 4.000 posti di lavoro diretti.

Inaugurato il secondo stabilimento di batterie per Panasonic negli Stati Uniti

Panasonic ha iniziato la costruzione del suo impianto nel Kansas nell’autunno del 2022, investendo finora circa 4 miliardi di dollari. Le celle cilindriche prodotte vengono utilizzate principalmente da Tesla, ad esempio per la Model 3 e la Model Y, e sono realizzate anche nella Gigafactory 1 in Nevada, gestita in collaborazione tra le due aziende. Attualmente, le operazioni negli Stati Uniti si concentrano su questi due stabilimenti, mentre un terzo impianto resta solo un’ipotesi. Intanto, Panasonic ha deciso di rinviare il traguardo di 30 GWh di capacità produttiva in Kansas, a causa del rallentamento delle vendite Tesla e delle incertezze politiche.

Per Kazuo Tadanobu, CEO di Panasonic Energy, l’apertura del nuovo stabilimento rappresenta una pietra miliare nell’aumento della produzione di batterie avanzate negli Stati Uniti. “L’apertura del nostro stabilimento in Kansas segna una tappa fondamentale nel nostro percorso verso l’espansione della produzione di batterie avanzate negli Stati Uniti”. Tuttavia, Tadanobu non si è pronunciato su come potrebbe essere questa collaborazione a lungo termine. In ogni caso, il CEO non ha voluto rispondere alle voci emerse per la prima volta nel 2022 su una produzione aggiuntiva di celle 4680 per Tesla negli Stati Uniti e forse in Kansas. Tadanobu probabilmente ha già abbastanza da fare al momento per superare l’attuale fase di incertezza economica negli Stati Uniti.

