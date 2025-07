Stellantis: una mostra su Dante Giacosa all’Heritage Hub [FOTO]

Esattamente 120 anni fa, Dante Giacosa nacque a Roma. Diventò una delle principali menti del mondo auto, progettando modelli iconici del Novecento, legati alla Fiat, tra cui la 500 Topolino e la 600. Per celebrare questa ricorrenza, Stellantis ha deciso di dedicare all’ingegnere una mostra speciale all’Heritage Hub di Torino, che sarà visibile fino a metà del mese di settembre.

La carriera di Giocosa

La famiglia di Giacosa è originaria del Piemonte e proprio a Torino, Dante Giacosa si laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico nel 1927. L’anno dopo entra in Fiat ed inizia una carriera straordinaria, realizzando modelli iconici del mondo dell’auto. La sua prima grande idea è la 500 “Topolino” (1936), seguita dopo la guerra dalla 1400, dalla 1900 e dalla Campagnola. Con la 600 del 1955 introduce il motore posteriore, e con la Multipla apre la strada ai veicoli compatti.

Il 1957 è l’anno della consacrazione con la Nuova 500, capolavoro di ingegno e funzionalità, simbolo della motorizzazione di massa italiana, per cui viene premiato nel 1959 con il Compasso d’Oro. Negli anni successivi progetta altri modelli iconici come la 1800, la 1300-1500, la 124 (Auto dell’Anno 1967), la 128 (Auto dell’Anno 1970 e prima Fiat a trazione anteriore) e la 127 (Auto dell’Anno 1972). Inoltre, collabora con Autobianchi alla rivoluzionaria Primula. Insegna anche al Politecnico e scrive libri fondamentali per il settore, prima di lasciarci nel 1996 all’età di 91 anni.

La mostra all’Heritage Hub

Ospitata negli spazi dell’ex Officina 81 di Via Plava, presso lo stabilimento di Mirafiori a Torino, la mostra temporanea su Dante Giacosa si compone di 10 vetture iconiche, poste all’ingresso del sito, e di altri capolavori dell’ingegnere, disseminati all’interno dell’Heritage Hub. Alcuni in sezioni solitamente meno “frequentate” dai visitatori, poiché lontano dai riflettori delle aree tematiche del museo, come il Prototipo 100 da cui nacque la leggendaria Fiat 600.

Le 10 vetture iconiche esposte sono la Fiat 500 Topolino, la Fiat Campagnola, la Fiat 600 Multipla, la nuova Fiat 500, la Fiat 500 Giardiniera, la Fiat 124, l’Autobianchi A112, la Fiat 130, la Fiat 128 e la Fiat 127. Come dicevamo, la mostra sarà aperta fino a metà settembre 2025.

Rate this post