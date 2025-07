Petronas Lubricants Italy ottiene la certificazione per la parità di genere

Petronas Lubricants Italy ha ottenuto la certificazione per la parità di genere, rilasciata dall’azienda di servizi di ispezione e verifica di conformità Bureau Veritas Italia. Un riconoscimento che rafforza il percorso di inclusione, uguaglianza e responsabilità sociale che Petronas mette in atto nel proprio ambiente lavorativo, promuovendo i valori di equità e inclusività anche attraverso il programma d’azione “Our Road to Parity”.

Azioni volte al benessere dei dipendenti

Tante le azioni concrete orientate al benessere delle persone che lavorano in azienda, e che hanno favorito l’ottenimento della certificazione da parte d Petronas Lubricants Italy, come le iniziative a sostegno della genitorialità, lo smart working extra per caregiver e neo-genitori, i sei mesi aggiuntivi di congedo parentale, un fondo sanitario estendibile ai figli e il supporto psicologico convenzionato per i dipendenti.

Petronas si distingue anche per una media italiana del 25% di dipendenti donne, che sale al 33,3% nella sede di Santena (Torino) dove si registra anche un elevato numero di donne in ruoli manageriali, in un settore come quello automotive in cui la rappresentanza femminile è in media del 19%. Complessivamente, l’azienda impiega 535 persone tra le sedi di Santena e Napoli, con un età media dei lavoratori di 45 anni, una permanenza media in azienda di 15 anni e un tasso di dimissioni volontarie inferiore all’1%, a conferma di un ambiente lavorativo stabile e attrattivo.

La soddisfazione dei vertici di Petronas

“Le numerose iniziative che abbiamo messo in atto e le buone prassi contribuiscono a creare un ambiente di lavoro più attrattivo, equo, inclusivo e rispettoso: questa certificazione è solo una tappa di un cambiamento culturale profondo, un impegno quotidiano che definisce il nostro futuro” afferma Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di PLI.

“Più che un approccio questo è il metodo che oggi qualunque azienda, ente o organizzazione deve mettere in atto per poter operare e prosperare”, spiega Federico Rossotto, HR Manager Italy. “La certificazione che abbiamo ottenuto nel mese di aprile e che ha comportato attente analisi e impegno, a partire dal luglio scorso, è una tappa di un percorso che, una volta intrapreso, non si può arrestare ma solo arricchire”.

