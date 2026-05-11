Peugeot Peugette, 50 anni dopo: la concept firmata Pininfarina che faceva sognare

La piccola spider minimalista del 1976 realizzata su base Peugeot 104

di Gaetano Scavuzzo11 Maggio, 2026

Peugeot Paugette

Peugeot festeggia i 50 anni della Peugette, la particolare concept car, presentata nel 1976, che venne realizzata all’epoca per celebrare i 25 anni di collaborazione tra Peugeot e Pininfarina. Nonostante rimase solo un prototipo, la Peugeot Peugette rappresentò un concept capace di anticipare il futuro e di raccontare lo spirito del suo tempo.

Una spider a due posti su base 104

Realizzata sulla base della Peugeot 104, un modello di grande popolarità visto che parliamo dell’utilitaria lanciata nel 1972 che ebbe un ruolo da protagonista della motorizzazione di massa in Francia, e sfruttando la versione sportiva del modello, la Peugeot 104 ZS, Pininfarina diede forma a una proposta inedita: una piccola spider a due posti secchi, che strizzava l’occhio agli automobilisti più giovani, dinamici e attenti al design.

La Peugeot Peugette sapeva farsi notare al prima sguardo per il suo stile iperminimalista e per alcune soluzioni sorprendentemente originali. La carrozzeria a fiancata quasi simmetrica prevedeva cofani e portiere intercambiabili, una scelta tanto semplice quanto intelligente, pensata per abbattere i costi e semplificare le riparazioni.

Motore 1.1 da 66 CV della 104 ZS

Sotto il cofano, nessuna rivoluzione, con la presenza della meccanica interamente derivata dalla Peugeot 104 ZS, con motore 1.1 litri da 66 CV e trazione anteriore. Ma la Peugette non nasceva per stupire con le prestazioni, quanto con l’intento di dimostrare che un’auto poteva essere accessibile, divertente e fuori dagli schemi allo stesso tempo, assumendo le forme di una piccola roadster essenziale, senza fronzoli. Successivamente venne realizzata anche una variante ancora più estrema, una barchetta monoposto con parabrezza in plexiglas, esercizio creativo che portava all’estremo il concetto di leggerezza e libertà di guida.

Funzionale e sognatrice

La Peugeot Paugette non arrivò mai alla produzione di serie, dato che le priorità industriali dell’epoca per la Casa del Leone erano altre, con il progetto che rimase confinato al mondo delle concept. Eppure a cinquant’anni dalla sua nascita, la Peugette non è stata dimenticata ed ancora oggi viene ricordata come una delle idee più fresche e lucide di quegli anni, capace di rompere con il linguaggio tradizionale di Pininfarina per esplorare qualcosa di più essenziale e funzionale, una prova concreta che, anche partendo da un semplice utilitaria, si può dar vita a qualcosa capace di far sognare.

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