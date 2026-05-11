Volkswagen ID. Polo GTI: l’elettrica sportiva in arrivo al Nurburgring

La Volkswagen ID. Polo è stata lanciata sul mercato italiano nei giorni scorsi, con l’apertura degli ordini, ma la casa tedesca è pronta per presentare la versione ad alte prestazioni GTI. Il marchio di Wolfsburg, infatti, ha annunciato il lancio ufficiale di questa variante alla 24 Ore del Nurburgring, in programma il prossimo weekend sull’iconica pista tedesca. Verrà mostrata nella sua veste definitiva venerdì, per ora è stata mostrata un’immagine camuffata.

Il teaser

Questo teaser propone le consuete coperture, per evitare di svelare in anticipo il design di questo nuovo modello, anche se si può iniziare a vedere qualche differenza, rispetto alla versione di serie. La ID. Polo GTI proporrà un look più aggressivo, con carreggiate allargate e cerchi in lega specifici, ma anche dei paraurti più sportivi ed un setup dedicato, per permettere un maggior divertimento per chi si mette al volante di questo modello del marchio tedesco.

Ovviamente, avrà anche più potenza, rispetto ai 211 cavalli della versione top di gamma della ID. Polo e dovrebbe avere i 226 cavalli dell’unità elettrica visti sulla Cupra Raval VZ. Ma dobbiamo aspettare solamente qualche giorno e sapremo tutti i dati, anche quelli tecnici, di questa versione sportiva. Un modello che era stato annunciato lo scorso ottobre, al Salone di Monaco 2025, e che ora è pronto ad essere svelato definitivamente dal marchio tedesco.

La variante Clubsport

Ma Volkswagen potrebbe non fermarsi qui, in tema di sportività della ID. Polo. Secondo quanto anticipato da Autocar, la casa di Wolfsburg sta pensando di realizzare una variante GTI Clubsport, ancora più sportiva e con una potenza superiore ai 280 cavalli. “C’è sicuramente una maggiore potenza di picco che possiamo ottenere dal motore e dalla batteria che abbiamo a disposizione – sono le parole di Florian Umbach, responsabile della dinamica VW ai colleghi inglesi – e anche una coppia maggiore che l’asse anteriore potrebbe gestire. Il potenziale è evidente”.

Si parla di un differenziale autobloccante meccanico e di un sistema con cambio simulato al volante, sullo stile delle elettriche Hyundai N, per permettere di avvicinare la classica esperienza di guida delle vetture termiche. Tuttavia, si tratta solo di un’ipotesi al momento, di cui comunque si parla già da un po’ di tempo dal marchio di Wolfsburg. Prima Volkswagen vuole capire il successo della ID. Polo GTI e, in caso sia elevato, allora è possibile la variante più potente.

I 50 anni della GTI

La 24 Ore del Nurburgring, oltre ad essere una delle gare più importanti del panorama europeo, celebrerà anche i 50 anni della sigla GTI. Dal 1976, infatti, queste tre lettere rappresentano per Volkswagen un’idea semplice e fortunata: offrire prestazioni vere in un’auto compatta, riconoscibile e adatta anche alla guida quotidiana. Una formula vincente del marchio tedesco, che ha attraversato generazioni e che ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo.

Sull’area di presentazione pubblica nell’Anello-Boulevard del Nürburgring, Volkswagen non solo svelerà la nuova ID. Polo GTI, ma anche altri modelli ad alte prestazioni. Poco prima dell’inizio della gara di endurance, le vetture storiche GTI saranno al centro della scena: circa 40 Volkswagen GTI di tutte le otto generazioni scenderanno sulla pista di Nordschleife in una parata per salutare i numerosi fan. Inoltre, sarà presente anche la Golf R 24H, cioè la vettura da corsa che parteciperà a questa 24 Ore nel 2027, così come saranno impegnati in gara tre esemplari della Golf GTI Clubsport 24H, con una potenza di 397 CV ed un peso di soli 1.200 kg.

La Volkswagen ID. Polo

La ID. Polo GTI deriva dalla versione di serie, cioè la variante completamente elettrica di uno dei modelli più importanti della storia di Volkswagen. Dopo oltre 20 milioni di esemplari venduti nel mondo, la Polo entra così in una nuova fase, portando con sé un nome storico e una tecnologia pensata per rendere la mobilità elettrica più accessibile. Le dimensioni restano compatte (4,05 metri di lunghezza e 1,53 di altezza), ma crescono spazio e bagagliaio (fino a 1.240 litri).

Sono disponibili tre livelli di potenza: 85 kW, 99 kW e 155 kW. Le versioni meno potenti da 116 e 135 CV, in arrivo nel corso dei prossimi mesi, utilizzano una batteria LFP da 37 kWh, con autonomia fino a 329 km e ricarica dal 10 all’80% in circa 23 minuti presso colonnine rapide DC. La variante da 211 CV, invece, è già disponibile per gli ordini e sfrutta una batteria NMC da 52 kWh, con autonomia di 455 km e ricarica dal 10 all’80% in circa 24 minuti.

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