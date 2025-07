Polestar 7: ecco come potrebbe essere il SUV premium elettrico [RENDER]

Polestar 7 è il nome di una delle prossime novità previste per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica svedese. Si tratterà di un SUV elettrico premium che potrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta di una gamma sempre più completa di vetture. Di questo SUV di recente abbiamo saputo che sarà la prima auto di Polestar ad essere prodotta in Europa. Precisamente la sua produzione avverrà a partire dal 2028 presso lo stabilimento di Kosice in Slovacchia.

Polestar 7 sarà il primo modello prodotto in Europa dal brand

La nuova Polestar 7 si collocherà tra la Volvo EX30 e la EX40, puntando al segmento centrale del mercato elettrico, attualmente dominato da modelli come la Tesla Model Y e l’Audi Q4 e-tron. Contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni, il CEO Michael Lohscheller ha smentito che la 7 andrà a sostituire la Polestar 2: sarà invece un’aggiunta alla gamma. Il nuovo modello vuole ampliare il pubblico del marchio, offrendo un’alternativa più accessibile, con un prezzo indicativo di circa 46.000 euro, inferiore rispetto ai modelli esistenti. Sarà basata su tecnologie avanzate condivise con Volvo, tra cui la nuova piattaforma SPA3 e propulsori elettrici sviluppati internamente.

A proposito di Polestar 7, qui vi mostriamo un render pubblicato dal sito AutoExpress che immagina così lo stile del futuro SUV della casa svedese. Come appare evidente anche da questa ricostruzione grafica, il team di design, guidato da Philipp Römers, punta a un equilibrio tra eleganza e prestazioni, evitando gli eccessi ma garantendo una forte identità visiva. La vettura, attesa prima della sportiva Polestar 6 (pensata per numeri limitati), sarà cruciale per la crescita del marchio. Con Tesla come principale rivale, Polestar si prepara a un 2025 ambizioso, con una gamma in espansione e l’obiettivo di raggiungere finalmente un margine operativo positivo.

