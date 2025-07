Omoda&Jaecoo: il marchio cinese per la difesa dei mari italiani

La difesa dell’ambiente non solo con la produzione di vetture elettriche o elettrificate. Omoda&Jaecoo, infatti, è entrata a far parte della Water Defenders Alliance, cioè la grande alleanza promossa da LifeGate per difendere la salute delle acque dei mari italiani da alcune gravi minacce, come l’inquinamento da plastiche e microplastiche. A difesa dei pesci e anche della nostra salute.

I dispositivi Seabin

Il marchio cinese, nell’ambito di questa alleanza, ha adottato tre dispositivi Seabin, rispettivamente nei mari di Venezia, Rimini e Palermo. Si tratta di un cestino di raccolta dei rifiuti galleggianti che, filtrando 25.000 litri di acqua all’ora, è in grado di catturare circa 500 chili di rifiuti all’anno, comprese le microplastiche fino a 2 mm di diametro. Può funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e risulta efficace nei porti dove si formano naturalmente dei “punti di accumulo”, in cui convergono la maggior parte dei rifiuti in mare per via dei venti e delle correnti marine.

I concessionari Omoda&Jaecoo saranno coinvolti nell’adozione dei Seabin, supportando la narrazione delle varie tappe di attivazione che porteranno a raccontare il ruolo di questi dispositivi nelle tre città italiane. “Grazie ai Seabin, non solo otteniamo risultati immediati rimuovendo plastiche e microplastiche dal mare – spiega Enea Roveda, CEO di LifeGate – ma rafforziamo anche il nostro impegno nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica”.

A difesa dei pesci e della salute

Catturare le plastiche, e soprattutto le microplastiche, è fondamentale poiché questi piccoli frammenti vengono spesso confusi dai pesci per cibo che, nutrendosene, rischiano di morire minacciando dunque la biodiversità del mar Mediterraneo.

Inoltre, le microplastiche sono una minaccia anche per la nostra salute finendo nella nostra catena alimentare. Secondo uno studio commissionato dal WWF, infatti, in media ogni settimana, mangiamo l’equivalente di una carta di credito di plastica.

