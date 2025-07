L’auto si consegna da sola: la Tesla Model Y viaggia in autonomia dalla fabbrica a casa del proprietario [VIDEO]

L’auto che parte dalla sede del costruttore e si consegna da sola a casa del suo proprietario. Non è fantascienza, ma quanto accaduto qualche giorno fa in Texas con Tesla che ha effettuato la prima consegna completamente autonoma di un veicolo, senza conducente né operatore da remoto.

Elon Musk, patron di Tesla, ha definito l’evento un primato mondiale, parlando di “prima consegna autonoma reale” di cui si abbia notizia. La Casa californiana ha pubblicato su X un video, postato qui di seguito, che mostra la speciale consegna della Tesla Model Y che è partita dalla Gigafactory di Tesla in Texas per raggiungere la destinazione finale a casa del suo nuovo proprietario ad Austin, senza alcun intervento umano.

World’s first autonomous delivery of a car!

This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner’s home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq

— Tesla (@Tesla) June 28, 2025