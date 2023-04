Ponte sullo Stretto di Messina: dubbi degli esperti del ministero sulla campata unica

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi il Ponte sullo Stretto di Messina è in Gazzetta ufficiale. Il decreto legge 31 marzo n. 35 ha certificato che il ponte si farà. Secondo quanto ipotizzato dal Ministro dei Trasporti, Matteto Salvini ci vorranno 7 anni e 10 miliardi di euro per la sua costruzione. Il progetto è stato realizzato dal consorzio Eurolink come quello approvato una decina di anni fa con alla guida Impregilo che vinse la gara.

Qualche perplessità dai tecnici del Ministero sulla campata unica del Ponte sullo Stretto di Messina

Tuttavia i costi per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina dal 2012 sono aumentati del 50 per cento. Inoltre nelle scorse ore sono emerse alcune perplessità da parte degli stessi tecnici del Ministero sul progetto a campata unica. Queste perplessità per la verità erano emerse già nel 2011.

La Stampa nelle scorse ore ha spiegato che un documento del ministero delle Infrastrutture che risale al 2021 dice no alla campata unica. I tecnici hanno consegnato al ministero uno studio sulle soluzioni alternative per il Ponte sullo Stretto di Messina ritenendo che la soluzione migliore sia quella a tre campate.

Tra i problemi del progetto a campata unica ci sarebbero il vincolo della sua ubicazione nel punto di minima distanza fra Sicilia e Calabria che però è lontano dai centri abitati, una luce maggiore del 50% rispetto al ponte a campata unica più lungo realizzato fino ad ora nel mondo, il notevole impatto visivo e la vicinanza di zone sensibili dal punto di vista naturalistico.

Rate this post