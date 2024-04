Ponte sullo Stretto di Messina: prima e dopo la costruzione, ecco come cambierà l’area [VIDEO RENDER]

Il tanto discusso ponte sullo Stretto di Messina, opera stradale che collegherà le coste della Sicilia con quelle della Calabria, è destinato a cambiare in modo significativo il paesaggio della zona delle due regioni italiane interessate dalla sua costruzione.

Come cambia l’area con la realizzazione dell’opera

L’ipotesi dell’evoluzione paesaggistica, che raffronta l’area del progetto prima e dopo la realizzazione del ponte, ci viene proposta in un video render pubblicato sulla pagina Facebook “Ponte sullo Stretto di Messina”. Le immagini ci forniscono un’idea chiara sull’aspetto che potrebbero assumere le due sponde calabrese e siciliana una volta costruita l’infrastruttura stradale di collegamento.

Via all’iter degli espropri

Questo mentre un paio di giorni fa, dopo l’aggiornamento e l’approvazione definitiva del progetto, la società Stretto di Messina che gestisce il progetto dell’opera ha avviato l’iter per la fase degli espropri dei terreni, con un avviso che da formalmente il via a una delle operazioni più delicate per la realizzazione del ponte considerando il notevole impatto sulla popolazione. Tra Calabria e Sicilia sono circa 450 le persone a cui sarà chiesto di lasciare la loro casa o loro terreni per fare spazio al ponte a ai cantieri. Gli interessati dagli espropri, che riguarderanno principalmente Torre Faro sulla costa siciliana e Villa San Giovanni su quella calabrese, hanno già fatto sapere, in modo compatto e deciso, che si opporranno e sono pronti ad avviare una battaglia legale.

Credit video: Facebook / Ponte sullo Stretto di Messina

Rate this post