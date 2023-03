Ponte sullo Stretto, i governatori di Sicilia e Calabria: “Opera necessaria. Sosterremo la realizzazione”

La realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, opera sulla quale il governo Meloni, sulla spinta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha ufficialmente dato al via all’iter progettuale con il relativo decreto legge che prevede l’approvazione del progetto finale entro luglio 2024, ha il pieno sostegno di Calabria e Sicilia.

I governatori delle due regioni interessate dall’opera di collegamento, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, e Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, hanno ribadito la totale disponibilità a sostenere la realizzazione del ponte sullo Stretto. I due governatori, entrambi esponenti di Forza Italia, fanno dunque da sponda per la fattibilità del ponte considerato da entrambi come un’opportunità da cogliere.

Occhiuto: “Un’opera che attrarrà altre infrastrutture”

Un sostegno che i presidenti di Calabria e Sicilia hanno espresso in maniera chiara a margine del convegno “Il ponte sullo Stretto, una sfida necessaria“, organizzato da Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, che si è svolto ieri a Palermo. Occhiuto, che vede nell’opera la potenzialità per fare da volano ad altre infrastrutture e non risparmia una frecciata agli “scettici”, ha dichiarato: “Del ponte non si è mai parlato tanto e soprattutto non si è mai fatto tanto realmente per realizzarlo. Credo che questa sarà una grande infrastruttura capace di attrarre altre infrastrutture. Ai teorici del benaltrismo andrebbe ricordato che quando si doveva fare l’autostrada del Sole, molti dicevano ‘questi sono matti, pensano all’autostrada e mancano le strade’. Eppure, dopo la sua realizzazione, sono state completate anche le altre reti viarie. Il ponte quindi servirà anche a efficientare il livello di infrastrutture della Calabria e della Sicilia, anche perché non può rimanere una cattedrale nel deserto”.

Schifani: “Sostegno al ponte e ammodernamento delle strade siciliane”

Anche il governatore della Sicilia, Schifani, assicura che l’isola farà la sua parte e promette l’impegno per ammodernare le strade siciliane: “Il mio governo sosterrà la realizzazione del ponte, e si impegnerà per il miglioramento dei collegamenti, su gomma e ferro. Sul miglioramento della rete stradale siciliana apriremo un grande fronte, un confronto serrato con Anas. Siamo ormai alla vigilia del commissariamento dell’autostrada Palermo-Catania. Parleremo con con Rfi, Ferrovie dello Stato, Anas, per capire bene i tempi dell’investimento di oltre 11 miliardi che toccano alla Sicilia. Ho chiesto al ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e ai vertici di Rfi un cronoprogramma per la realizzazione delle autostrade Palermo-Catania e Catania-Messina”.

