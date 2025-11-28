Ponte sullo Stretto: le motivazioni del no della Corte dei Conti

Il Mit: "Continua l'iter, già al lavoro per superare i rilievi"

di Fabio Cavagnera28 Novembre, 2025
Ponte sullo Stretto: le motivazioni del no della Corte dei Conti

A fine ottobre era arrivato il parere negativo, ora la Corte dei Conti ha reso note le motivazioni per la bocciatura del progetto del Ponte sullo Stretto. Sono tre i punti focali su cui è arrivato il ‘no’: ambiente, tariffe e contratto, che violerebbero alcune direttive dell’Unione Europea. Ma dal Governo si pensa già a come superare gli ostacoli e continuare con questo progetto.

I motivi del no

Entrando nel dettaglio, secondo la Corte dei Conti, il progetto del Ponte violerebbe le direttive UE sulla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali” e per “delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell’originario rapporto contrattuale”, così come si parla della mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti “in relazione al piano tariffario posto a fondamento del piano economico e finanziario”. Questi sono i tre punti da cui è arrivato il parere negativo.

Il Governo vuole procedere

Immediate, ovviamente, le reazioni politiche. Mentre esultano le opposizioni e gli ambientalisti, il Governo punta a tirare dritto sul proprio piano. L’Esecutivo parla di “attento approfondimento” di queste motivazioni, per confrontarsi con la Corte dei Conti, in un “confronto che intende essere costruttivo e teso a garantire all’Italia un’infrastruttura strategica attesa da decenni”.

È arrivata la nota anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal vicepremier Matteo Salvini, grande promotore del Ponte sullo Stretto: “Continua l’iter per la realizzazione del collegamento tra Calabria e Sicilia, anche alla luce della positiva collaborazione con la Commissione europea. Tecnici e giuristi sono già al lavoro per superare tutti i rilievi e dare finalmente all’Italia un Ponte unico al mondo per sicurezza, sostenibilità, modernità e utilità”.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Cupra Raval 2026 - Immagini pre-serie FIAT 500 Hybrid - Primo Contatto Peugeot 308 2026 - Prova Lisbona Kia Stonic 2026 - Primo Contatto Geely Debutto Motore Audi V6 3.0 TDI - A6 e Q5 Sportback Lamborghini few-off - Albert Spiess Audi model year 2026 dei modelli PPE e PPC Piaggio Porter NPE BMW Z4 Final Edition Defender Dakar D7X-R Mazda2 2026 Tutte le foto