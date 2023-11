Previsioni traffico e meteo 3-5 novembre: un weekend con maltempo

Il primo fine settimana di novembre propone un classico weekend autunnale, tra maltempo e traffico non particolarmente intenso, anche se ci sono degli italiani in villeggiatura per chi ha preso delle ferie, approfittando della festività dei Santi. Per il resto, si attenderà la stagione invernale ed un dicembre con numerosi giorni ‘rossi’.

Le previsioni del traffico

Come dicevamo, non è previsto grandissimo traffico nel fine settimana, anche se domenica potrebbe esserci qualche disagio per il rientro di chi ha fatto il ponte con il 1° novembre. Ma, cadendo esattamente a metà settimana lavorativa, sono molti meno gli italiani ad essere in vacanza. Possibili disagi in Toscana, visto l’alluvione che ha colpito alcune zone, mentre il blocco dei mezzi pesanti è quello classico di questo periodo, stop in autostrada la domenica dalle 9 alle 22.

Non mancano, come di consueto, i cantieri e le chiusure, nella notte tra oggi e domani. Sull’A1 chiuso il tratto Aglio-Fiorenzuola (direzione Bologna) dalle 22 alle 7, sull’A7 chiuso Genova Bolzaneto-Bivio A10 (direzione Genova) dalle 22 alle 6 (anche tra sabato e domenica), sull’A8 chiuso Bivio A9-Fiera Milano (direzione Milano) dalle 22 alle 5, sull’A9 chiusi Lago di Como-Bivio A59 (direzione Lainate) e Como Centro-Chiasso (direzione Svizzera) dalle 22 alle 5.

Sull’A12 chiuso Recco-Genova Nervi (direzione Genova) dalle 23 alle 6, sull’A13 chiuso Bologna Arcoveggio-Bologna Interporto (direzione Padova) dalle 22 alle 6 e sull’A26 chiuso Bivio A10-Bivio A7 (direzione Gravellona) dalle 23 alle 6.

Le previsioni meteo

Classico clima autunnale tra piogge e qualche raggio di sole per il fine settimana. Oggi maltempo soprattutto sulle regioni centrali, sabato un po’ più soleggiato con qualche pioggia al Nord-Ovest, mentre domenica possibili temporali su Friuli e Lazio. Il meteo dovrebbe migliorare un po’ nel corso della prossima settimana.

Non sono attese grandi variazioni nelle temperature. Le minime andranno sotto i 10 gradi al Nord e si manterranno attorno ai 12-13 gradi nelle altre regioni, mentre le massime saranno ovunque attorno ai 15-16 gradi, con l’eccezione delle regioni meridionali, dove verrà superata quota 20°, soprattutto nella giornata di domenica.

