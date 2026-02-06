Previsioni traffico e meteo 6-8 febbraio: un weekend olimpico instabile

Stasera si apriranno ufficialmente le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e saranno proprio le sedi di gara ad essere quelle più interessate a possibili disagi di traffico, visto il periodo dell’anno dove le gite fuoriporta saranno sempre piuttosto limitate e con spostamenti quasi esclusivamente verso le località sciistiche. In un fine settimana, dove il meteo non sarà particolarmente amico.

Le previsioni del traffico

Come dicevamo, non è un periodo tradizionalmente con grande traffico sulla nostra rete stradale ed autostradale, in attesa dell’arrivo della bella stagione. Tuttavia, non mancheranno alcuni disagi verso le località di montagna, in particolare sull’A5 della Valle d’Aosta e l’A22 del Brennero. I principali problemi, però, saranno probabilmente concentrati verso le località di gara olimpiche, cioè Cortina, Bormio, Anterselva, Livigno e Predazzo. Arriveranno tanti spettatori e ci sarà un aumento importante degli spostamenti verso queste località.

Un capitolo a parte spetta a Milano, dove i principali disagi si concentreranno soprattutto nella giornata di oggi, con la cerimonia d’apertura a San Siro e l’accensione del braciere olimpico all’Arco della Pace. Tutta la zona attorno allo stadio sarà chiusa nella giornata di oggi anche alle persone a piedi, salvo chi è munito di biglietto per la cerimonia o gli addetti ai lavori olimpici. Dalle 14 alle 21 chiuse anche molte strade del centro, tra Piazza Duomo, Palazzo Marino e Piazza della Scala, così come dalle 13 anche ci saranno chiusure in zona Sempione, parco compreso.

Le previsioni meteo

Il fine settimana sarà piuttosto instabile a livello meteorologico. Sono previste soprattutto piogge, con qualche nevicata sulle Alpi. Oggi il maltempo sarà soprattutto al mattino su Centro-Nord, Campania e Calabria, sabato e domenica si sposterà soprattutto al Centro-Sud, in particolare sul versante tirrenico, con qualche rovescio anche su Piemonte e Liguria.

Le temperature non saranno particolarmente rigide, con le minime attorno ai 5-6 gradi e più di una località meridionale anche oltre quota 10°, mentre le massime saranno ovunque tra i 10 ed i 12 gradi, con l’eccezione delle isole maggiori, dove si supereranno i 15 gradi. Anche per la prossima settimana, il meteo è segnalato instabile e con precipitazioni un po’ ovunque.

