Previsioni traffico e meteo Epifania 2024: rientri sotto la pioggia

“L’Epifania tutte le feste si porta via” è il detto popolare di inizio anno ed anche il 2024 non fa eccezione, con la Befana che, oltre ai giorni di ferie, questa volta si porta via anche il meteo mite e soleggiato dell’ultimo periodo. Il primo weekend dell’anno sarà dedicato soprattutto ai rientri, con il maltempo a fare da contorno.

Le previsioni del traffico

Ci sarà qualche italiano che si metterà in viaggio oggi tra il pomeriggio e la sera per andare verso le località di villeggiatura, soprattutto sciistiche, per il fine settimana, ma sarà soprattutto l’ingresso nelle grandi città il protagonista del weekend. Sabato 6 e domenica 7, infatti, saranno i giorni di maggior afflusso sulle nostre strade ed autostrade, con i rientri verso le abitazioni, in vista della ripresa dell’attività lavorativa e scolastica, prevista per l’avvio della prossima settimana.

Saranno l’A1 Milano-Napoli, l’A2 del Mediterraneo, l’A5 Torino-Monte Bianco, l’A8 Milano-Laghi, l’A14 Bologna-Taranto, l’A22 Modena-Brennero e l’A24 Roma-Teramo le autostrade più battute, con rischio di code, soprattutto nelle ore pomeridiane e di prima serata, ma non sono esclusi disagi anche su altre tratte, in particolare sul Grande Raccordo Anulare e sulla SS 36. Come per tutto il periodo natalizio e di fine anno, sono ridotti allo stretto necessario i cantieri, per snellire un po’ il traffico, con il blocco dei mezzi pesanti previsto sabato e domenica dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Come dicevamo, sarà un fine settimana di maltempo su tutta l’Italia. Sono, infatti, previste piogge costanti ed anche ad alta intensità per l’intero weekend, con neve su Alpi e Appennini, ma anche qualche nevicata a bassa quota, soprattutto in Piemonte. Un lieve miglioramento arriverà solamente dal pomeriggio di domenica al Nord.

Anche le temperature saranno in discesa, in vista dell’ondata artica in arrivo da lunedì su tutta la nostra penisola. Comunque, nel fine settimana saranno ancora superiori alla media stagionale, con minime anche in doppia cifra in alcune regioni centrali e meridionali e massime fino a 16-17 gradi in Sicilia e Sardegna.

Rate this post