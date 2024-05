Jeremy Clarkson: “Mai al volante di una Tesla, in garage ho solo auto con motore V8”

Jeremy Clarkson torna a far parlare di sé per un’intervista rilasciata nei giorni scorsi al Guardian. Il famoso giornalista automobilistico e presentatore televisivo nel corso di questa intervista ha parlato soprattutto della sua Farm e del suo reality show su Amazon ma non sono mancate digressioni relative al suo rapporto con il mondo dei motori.

Jeremy Clarkson non ha intenzione di guidare una Tesla ma solo auto con V8

Jeremy Clarkson, che ha recentemente lasciato The Grand Tour, ha condiviso che durante la conduzione dello spettacolo, così come già accaduto in passato con Top Gear, il suo stile era quasi una parodia di sé stesso. “Spesso si presume che il personaggio che interpreto nei programmi automobilistici sia veramente io, ma è un’interpretazione esagerata. Immaginare che fossi identico a come mi presentavo in Top Gear è come credere che Anthony Hopkins sia veramente un cannibale”.

Ora, grazie alla sua fattoria, la vita di Jeremy Clarkson è completamente diversa: “Finalmente posso essere solo me stesso. Non devo pensare: ‘Devo dire qualcosa di provocatorio’. È molto più rilassante”. Il giornalista del Guardian che ha intervistato il famoso conduttore descrive la scena fuori dalla sua casa, dove c’è parcheggiata un’Aston Martin bianca, una nuovissima Land Rover della moglie e un trattore d’epoca Massey Ferguson. Clarkson stesso guida un vecchio Land Rover verde.

Parlare delle sue auto diventa anche l’occasione per parlare ancora di auto elettriche e degli obiettivi ambientali. In proposito il giornalista ha dichiarato: “Le iniziative green del primo ministro Rishi Sunak sembrano essere destinate al fallimento. Io non guiderò mai una Tesla, ho circa 10 auto, tutte con motori V8. Non credo che le auto elettriche risolveranno nulla. Ci vuole la scienza, non la politica. La scienza alla fine risolverà tutto, lo ha sempre fatto”.

