Previsioni traffico e meteo Natale 2023: oltre 12 milioni in viaggio

È arrivato il tempo delle sospirate festività natalizie e di fine anno e gli italiani sono pronti a mettersi in viaggio per trascorrere alcuni giorni di villeggiatura, lontani da città e lavoro. Secondo quanto stimato da Federalberghi, infatti, saranno oltre 12 milioni i nostri connazionali in strada per Natale, con altri 5 milioni pronti per Capodanno.

Le previsioni del traffico

Già da questa sera potrebbe esserci un po’ di traffico, con qualcuno che proverà ad anticipare l’esodo natalizio, però il grosso degli spostamenti si concentreranno tra il pomeriggio/sera di venerdì 22 e la giornata di sabato 23, quando sono previsti ampi disagi sulle principali direttrici. Gli ultimi spostamenti sono previsti la mattina di domenica 24, quando altri italiani si sposteranno per la cena della Vigilia e quella natalizia. Con possibili ingorghi anche nelle città.

In particolare, è atteso traffico importante sull’A1 Milano-Napoli, l’A5 Torino-Monte Bianco, l’A8 Milano-Laghi, l’A14 Bologna-Taranto, l’A22 Modena-Brennero e l’A24 Roma-Teramo. Attenzione, comunque, anche sulle altre autostrade, dove potrebbero esserci comunque delle code. Non sono previsti grandi disagi nella giornata di Natale, mentre il 26 dicembre sarà il giorno principale per i rientri, per chi deve riprendere a lavorare per la parte finale del 2023.

Saranno rimossi quasi tutti i cantieri sulle autostrade, escluso quelli urgenti o permanenti, per rendere meno difficoltosa la circolazione, così come il blocco dei mezzi pesanti sarà attivo per tre giorni, da domenica 24 a martedì 26 dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Sarà un Natale con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta Italia. Infatti, non sono previste perturbazioni, se non qualche isolato evento nevoso sulle Alpi, per il lungo weekend natalizio. Arriveranno alcune nubi in alcune zone del Paese, con qualche pioggia sull’alta Toscana, solamente nella giornata di Santo Stefano.

Anche le temperature saranno superiori alla media, per un clima molto più mite del consueto, visto il periodo dell’anno. Un anticiclone è in arrivo sull’Italia che, a partire da venerdì, farà salire le temperature, in particolare le massime, che andranno anche oltre i 15 gradi. Le minime saranno principalmente attorno ai 6/7 gradi.

(foto Pixabay)

Rate this post