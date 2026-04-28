Alfa Romeo Alfetta GTV Concept: una visione moderna per una vettura leggendaria

L’Alfa Romeo Alfetta GTV Concept 2026 immaginata dal designer Rosario Dalessandro riporta l’attenzione su una delle sigle più evocative della storia del Biscione. La GTV è un nome che, per molti appassionati, richiama immediatamente coupé sportive, proporzioni eleganti e un modo tutto italiano di intendere la guida. In questo caso non si parla di un modello ufficiale annunciato da Alfa Romeo, ma di un render indipendente che prova a immaginare come potrebbe apparire oggi una coupé del marchio capace di guardare al futuro senza perdere il contatto con la propria tradizione.

Il render di Rosario Dalessandro immagina una coupé moderna, sportiva e fedele al DNA del Biscione

Il progetto nasce da un’idea chiara: dare forma a un’Alfa Romeo moderna, riconoscibile e fedele alla sua identità. La Alfetta GTV Concept 2026 non sembra voler inseguire semplicemente la nostalgia, né limitarsi a riproporre linee del passato. Al contrario, il lavoro di Dalessandro cerca di reinterpretare alcuni elementi storici del marchio attraverso un linguaggio più attuale, fatto di superfici pulite, proporzioni tese e dettagli capaci di trasmettere sportività senza eccessi.

Uno degli aspetti più interessanti è la silhouette. Il corpo vettura appare basso, compatto e muscoloso, con una linea del tetto discendente che accompagna lo sguardo verso una coda dal taglio fastback. L’effetto complessivo è quello di una coupé elegante ma decisa, capace di comunicare dinamismo anche da ferma. Le proporzioni sono quelle tipiche di un’auto pensata per emozionare: cofano importante, abitacolo arretrato e posteriore raccolto.

Anche il frontale contribuisce a rafforzare il carattere del render. I fari sottili, lo scudetto Alfa Romeo integrato in modo pulito e le prese d’aria dal disegno marcato definiscono un volto affilato, sportivo e contemporaneo. L’insieme evita però soluzioni troppo cariche: la grinta è presente, ma resta bilanciata da una certa raffinatezza formale, in linea con la tradizione del marchio.

La fiancata lavora su superfici levigate e volumi scolpiti con attenzione. Le linee non appaiono sovraccariche, ma sembrano pensate per valorizzare le proporzioni della vettura e darle una presenza forte su strada. Il riferimento alle grandi coupé Alfa Romeo è percepibile, ma non letterale: più che copiare il passato, il render ne richiama l’atmosfera.

Un dettaglio significativo è rappresentato dai cerchi multirazze, che sembrano reinterpretare in chiave moderna alcuni elementi iconici della storia Alfa Romeo. Anche qui il richiamo alla memoria è misurato, inserito in un disegno complessivamente contemporaneo. Il risultato è una vettura dal forte impatto scenico, pensata per parlare agli alfisti ma anche a chi cerca una coupé con personalità. In un mercato dominato da SUV e crossover, una proposta di questo tipo avrebbe il merito di riportare al centro una carrozzeria storicamente legata all’anima più emozionale del Biscione.

Per ora, naturalmente, non ci sono conferme su un possibile ritorno dell’Alfetta GTV nella gamma Alfa Romeo. Il progetto di Rosario Dalessandro resta una visione stilistica, ma ha il merito di riaccendere il dibattito su ciò che molti appassionati vorrebbero rivedere: un’Alfa Romeo elegante, sportiva, riconoscibile e profondamente italiana.

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