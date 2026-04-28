Altro che supercar: Leclerc sceglie una vecchia Fiat 500 e diventa virale

Charles Leclerc difficilmente riesce a passare inosservato ogni qualvolta decide di andarsene in giro con qualcuna delle sue auto che riempiono il prestigioso garage del ferrarista. Abituato a correre sui circuiti di Formula 1 con la monoposto della Scuderia Ferrari, a volte nella vita privata il pilota monegasco alla velocità delle sue supercar, molte delle quali Ferrari, preferisce qualcosa di più “popolare”, confermando comunque la sua passione per le auto italiane.

Leclerc viaggia su una FIAT 500 d’epoca

A ribadire l’intenso legame tra Leclerc e l’Italia in “salsa automobilistica” sono le recenti immagini, diventati virali sul web, che hanno immortalato il pilota della Ferrari alla guida di una vecchia FIAT 500. Vedere Leclerc al volante del mitico Cinquino per le strade di Montecarlo fa una certa impressione, con l’iconica utilitaria del marchio torinese del pilota monegasco che di certo vanta un look capace di farsi notare a prescindere da chi possa trovarsi al volante.

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Esterni nero, stripes bianco-rosse e numero “16”

La FIAT 500 d’epoca di Charles Leclerc che si fa guardare da passanti e curiosi ogni qual volta esce in strada è caratterizzata da un look esclusivo che la rende immediatamente riconoscibile. Il Cinquino del ferrarista, che nel video qui sopra mostra tutto il proprio fascino tra le vie trafficate di Montecarlo, vanta una livrea su misura con carrozzeria di colore nero e due strisce, una bianca e una rossa (colori della bandiera del Principato di Monaco), che attraversano verticalmente la vettura. Qualora ci fosse ancora qualche dubbio su chi fosse il proprietario della vettura, ecco l’immancabile numero “16” (numero di gara in F1 di Leclerc) ad impreziosire la fiancata, poco prima del passaruota posteriore.

FIAT 500: un’auto diventa icona

Anche Leclerc subisce il fascino di un’icona della storia dell’auto, coma FIAT 500 nata nel 1957 che raccolse l’eredità della Topolino e divenne l’auto simbolo del boom economico italiano. Capace di farsi apprezzare per semplicità della meccanica, affidabilità ed accessibilità economica che le permisero di ottenere un enorme successo sul mercato, la FIAT 500 deve molto del suo status di icona dell’auto al suo design, con le forme rotonde, sinuose e compatte disegnate da Dante Giocosa che gettarono le basi per avviare la storia di quelle che sarebbe diventata una delle auto più iconiche e di maggiore impatto sociale di sempre.

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