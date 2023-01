Ragazzo appeso all’autobus: un nuovo video, il “bus surfing” dilaga

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore il video di un ragazzo appeso ad un Autobus a Lodi. Il filmato diffuso sui social ha fatto letteralmente il giro del paese finendo per sollevare molte polemiche. A quanto pare però non si trattava di un caso isolato ma di una vera e propria moda del momento: il cosiddetto “bus surfing”.

A Lodi un altro video mostra un nuovo caso di Bus Surfing

Anche in questo caso come già avvenuto nel primo episodio, il video proviene da Sant’Angelo Lodigiano. Il fatto ha coinvolto un autobus di linea della Star Mobility e si è verificato in una delle strade più trafficate della zona e cioè la Strada provinciale 235.

Il filmato che è stato girato da un passante con uno smartphone mostra un ragazzo nascosto in un cespuglio che al passaggio dell’autobus decide di attaccarsi nella parte posteriore del mezzo e rimanere appeso li anche dopo la partenza del bus. La bravata non è nuova in Lombardia. Infatti già nel 2021 si erano verificati alcuni episodi di questo tipo vicino a Milano. Ancora prima episodi simili erano accaduti anche in altre città dell’Europa tra cui Berlino.

