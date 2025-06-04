Rally Due Valli: la Suzuki Rally Cup si gioca una fetta di stagione importante

La Suzuki Rally Cup si prepara per un appuntamento chiave. Il 43° Rally Due Valli, in programma il 30 e 31 maggio a Verona, sarà la quarta tappa del monomarca giapponese, un vero giro di boa che potrebbe decidere le sorti della classifica. Dieci equipaggi si sfideranno su un percorso impegnativo, che include una prova speciale di quasi 30 chilometri, promettendo spettacolo e colpi di scena.

Il trofeo, che vede protagoniste le agili Suzuki Swift, segue il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. La tappa veronese, con i suoi passaggi in Piazza Brà, culminerà nella prova speciale “Erbezzo“, un test severo per vetture e piloti. Due giorni all’insegna dello show e del controsterzo.

I protagonisti

L’attenzione è focalizzata su Jean Claude Vallino, leader del trofeo con Sandro Sanesi, e su Lorenzo Varesco, navigato da Nicolò Bottega. Entrambi su Suzuki Swift Sport Hybrid, si sono divisi le vittorie finora. Vallino ha un buon margine grazie al successo al Rally Regione Piemonte e due secondi posti. Varesco, con due primi posti (al Ciocco e alla Targa Florio), ha un ritiro che lo obbliga a non sbagliare più. Venerdì alle 15 aprirà la power stage, trasmessa in diretta su RAI Sport e ACI Sport TV.

Anche l’equipaggio familiare di Stefano e Maurizio Vitali, terzi in classifica, punta a far bene. Giorgio Fichera, esperto pilota sfortunato quest’anno, cerca riscatto con Massimo Boni. Da seguire Giovanni Villardi, con Niccolò Tramonte, uno dei giovani più veloci, e Giorgio Basso Corradi, con Fulvio Alberti, che cerca di chiudere la gara dopo tre ritiri.

La categoria Racing Start

Nella classifica “Racing Start“, spicca Andrea La Cola, navigato da Antonello Moncada, su una Suzuki Swift BoosterJet 1.0. Al suo debutto, ha già due vittorie di classe e un terzo posto assoluto. Roberto Pellè, al volante di una BoosterJet con Sergio Pigatto, deve recuperare dopo il ritiro alla Targa Florio. Ritornano anche Marco Uzzi, con Silvano Granziera, e Lorenzo Olivieri con Lucrezia Viotti.

Programma e dettagli tecnici

Il 43° Rally Due Valli si concentra in due giornate. Venerdì 30 maggio ci sarà lo shakedown, la partenza e le prime due prove. Dopo il passaggio in Piazza Brà, alle 15:00 la SPS1 “Alcenago” in diretta TV, seguita dalla lunga “Erbezzo” di 28 km dalle 16:36. Sabato 31 maggio altre sei prove speciali: “Alcenago”, “San Francesco” di 12,16 km e “Cappella Fasani” di 23 km, tutte da ripetere due volte. Arrivo e premiazioni all’Arena di Verona dopo le 16:00.

I modelli ammessi includono le Suzuki Swift Sport Hybrid (prima ibrida nei rally italiani), le Suzuki Swift BoosterJet 1.0 (Rally5/R1), le Suzuki Swift Sport 1600 (Ra5N) e le Suzuki BoosterJet 1.0 (Swift/Baleno) per le Racing Start. Tutte le vetture sono leggere, affidabili e montano pneumatici Extreme Performance Tires per uniformare le prestazioni.

Classifiche e montepremi

Nella classifica Suzuki Rally Cup, Vallino guida con 74 punti, seguito da Varesco (58), Vitali (49), La Cola (39) e Fichera (38). La classifica Racing Start vede La Cola con 52 punti, poi Pellè (16), Uzzi (15) e Olivieri (13).

Suzuki mette in palio 125.500 euro. Il vincitore assoluto riceverà 20.000 euro, quello delle “Racing Start” 5.000 euro. Premi anche per le prime dieci posizioni assolute, le prime cinque “Boosterjet”, i migliori Under 25, gli equipaggi femminili e i navigatori. Ogni appuntamento assegna 1.500 euro al vincitore assoluto e 1.000 euro per la Racing Start.

Albo d’Oro e calendario

L’Albo d’Oro include vincitori storici come Andrea Crugnola, Corrado Peloso e Simone Goldoni. L’ultimo vincitore è Sebastian Dallapiccola (2024).

Il calendario 2025 prosegue con il 61° Rally Valli Ossolane (19-20 luglio), l’8° Rally del Lazio (12-14 settembre) e il 72° Rally Sanremo (17-19 ottobre).

Rate this post