Renault 5 E-Tech Electric: il debutto al Salone di Ginevra il 26 febbraio [LIVE STREAMING]

La Renault 5 E-Tech Electric sarà la principale novità che la Casa della Losanga svelerà in occasione del Salone di Ginevra 2024 che si terrà dal 26 febbraio a 3 marzo. L’appuntamento per scoprire in anteprima l’attesa nuova Renault 5 è per lunedì 26 febbraio alle ore 9:30, quando si svolgerà la conferenza stampa per il reveal del nuovo modello che potrà essere seguita in diretta streaming a questo link.

Sotto i riflettori la gamma elettrica e ibrida

Oltre alla nuova Renault 5 E-Tech Electric, nello stand della Casa francese allestito a Ginevra ci sarà ampio spazio per i modelli più recenti della gamma elettrica ed ibrida, con i riflettori punti su Megane, Scenic, Espace e Rafale.

Nello spazio espositivo della Losanga ci saranno anche l’avatar interattivo Reno, un dimostratore che permetterà ai visitatori di “conversare” per scoprire meglio la Renault 5 E-Tech Electric, e due dimostratori delle tecnologie Ampere: la nuova piattaforma AmpR Small e il dimostratore del nuovo motore elettrico, del caricabatterie bidirezionale e della batteria ottimizzata di Renault 5 E-Tech Electric.

Merchandising Renault

Al Salone di Ginevra 2024 i visitatori potranno scoprire anche una serie di prodotti di merchandising Renault con un’inedita gamma dedicata all’icona pop del brand. Tra le novità ci sono oggetti frutto della collaborazione con marche francesi come il calcio balilla Bonzini, il surf Shapers club, i maglioni di lana Saint James e il monopattino elettrico Plume.

